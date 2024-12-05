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「上尉詩人」詹姆仕布朗特四度訪台！　開唱前先爬象山看101

記者蕭采薇／台北報導

英國歌手「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）喜迎出道20週年，睽違六年第四度來台，3日於ZEPP New Taipei舉辦世界巡演《The Who We Used To Be》台北站，吸引千人到場支持。詹姆仕布朗特更在演出前還去爬了象山、打卡台北地標101大樓。

▲「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）四度訪台。（圖／華納提供）

▲「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）四度訪台開唱。（圖／華納提供）

詹姆仕布朗特110分鐘的演出不僅帶來經典專輯《Bed To Bedlam》的作品，也演唱了新專輯《Who We Used To Be》的精選曲目，整整20首歌讓現場觀眾一飽耳福。以吉他演奏為開場，詹姆仕布朗特連續演出《Beside You》、《Saving a Life》、《Wisemen》，隨即點燃現場氣氛。

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他坦言，為了這次的世界巡迴做了很多準備，除了練琴之外也要練習說話，接著一口氣秀了不同國家的語言，最後以清晰的中文：「你好！你好！」立刻獲得全場觀眾熱情的回應。詹姆仕布朗特也以鋼琴演奏了經典歌曲《Goodbye My Lover》，細膩動人的歌聲帶大家重溫當年的情感，溫馨的大合唱更讓詹姆仕布朗特在演曲畢時，雙手向觀眾們比了讚。

▲「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）四度訪台。（圖／華納提供）

▲「上尉詩人」詹姆仕布朗特主動邀請歌迷大合唱。（圖／華納提供）

粉絲的熱情讓詹姆仕布朗特展開超E人模式，演出《High》之前，詹姆仕布朗特主動邀請大家一起大合唱！與粉絲一陣來回後，他表示：「你們不能一起唱這首歌，因為這首歌Key太高了，大家平常沒有鍛鍊的話太辛苦了。」

眼尖的粉絲不難發現，詹姆仕布朗特在演出前還去爬了象山、看台北地標101，今年剛滿50歲的他，為了有良好的演出狀態，時刻都沒有鬆懈。整場演出不間斷與粉絲互動，除了帶動打節拍、揪粉絲一起跳波浪舞，更在《I Won't Die With You》的尾聲，跳下台大玩衝浪，讓氣氛瞬間沸騰。

▲「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）四度訪台。（圖／華納提供）

▲詹姆仕布朗特在演出前還去爬了象山、看台北地標101。（圖／華納提供）

詹姆仕布朗特唱流量上億的經典歌曲《You're Beautiful》之前，向觀眾喊話：「你們會在這裡，是因為你們喜歡一些難過的歌。」並幽默表示自己曾經也嚮往成為一個留長髮的搖滾巨星，沒想到大家都這麼難過的作品，那麼他也會繼續陪著大家，很謝謝到場參與的每一個人，也期待很快可以再來唱歌給大家聽。

 

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