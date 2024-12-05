ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

記者黃翊婷／綜合報導

知名作家瓊瑤（原名陳喆）4日被發現在淡水住處輕生，享壽86歲。瓊瑤秘書代為在她臉書發表聲明，當中提到「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」消息傳開之後震驚各界，曾演出瓊瑤戲劇的藝人，包含林青霞、趙薇、林心如、范冰冰、徐乃麟等人均發聲哀悼；網友們也不捨表示，「神話落幕」、「一代經典殞落」。

▲▼作家瓊瑤。（圖／文化部提供）

▲瓊瑤一生都在創作。（圖／文化部提供）

瓊瑤打造出許多愛情作品，當年的長篇小說《窗外》不只被翻拍成電影，更捧紅剛出道的林青霞；電視劇《煙雨濛濛》，又名《情深深雨濛濛》，2次翻拍，由趙薇、林心如、蘇有朋主演，同樣讓觀眾印象深刻；《還珠格格》甚至堪稱是7年級生共同的回憶，由趙薇、林心如、蘇有朋主演的第一版更是經典之作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還珠格格。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲《還珠格格》是許多人的共同回憶。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

然而，瓊瑤4日被發現在淡水住家輕生，享壽86歲。據了解，瓊瑤生前曾向家人表示，自己這一生已經很滿足，對於人生已經沒有遺憾，她不希望生命在病痛中畫下句點，希望時間停留在最美好的一刻；她在事發前晚曾告訴兒媳，「明天中午來我家找我」，結果兒媳依約前往，開門後卻沒看見人影，最後才在房間找到瓊瑤，但人已經陳屍在沙發上。

瓊瑤在最後的聲明中提到，「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」、「我是『火花』，我已盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。」同時她也呼籲年輕人千萬不要輕易放棄生命，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的磨練，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到86、87歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助老人們，快樂的歸去」。

▲▼ 瓊瑤。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤與丈夫平鑫濤感情很好。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤離世的消息傳開之後，震驚兩岸各界。林青霞悲痛發聲，透露彼此不久前曾通過電話，對於未能見到瓊瑤最後一面，她深感遺憾及懊悔。

趙薇也在被封殺3年多後，首次在微博更新貼文，「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」雖然沒有明說，但可以看出是在悼念恩師瓊瑤。

林心如也透過經紀人表示，事發突然，一度因為情緒低落，無法回應。而因為演出《還珠格格》當中「金鎖」一角而走紅的范冰冰，也公開發聲表示，「謝謝您曾點亮我。」

早期因演出瓊瑤作品走紅的徐乃麟坦言，第一時間充滿震驚，「瓊瑤一直都是深居簡出的人，不知道為什麼會下出這樣的結論，不知道她是在什麼心情之下，真的是人生走到這一步很感傷。」

▲瓊瑤曾帶新作品給平鑫濤看。。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤曾帶新作品給平鑫濤看。平鑫濤已於2019年5月23日離世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤與丈夫平鑫濤在1979年結婚，後來平鑫濤因為血管性認知障礙症中風，記憶衰退，瓊瑤曾悲泣請求丈夫「希望你最後一個忘掉我」。當時瓊瑤接受TVBS《看板人物》專訪，就曾表明，「我最不願意就是變成一個臥床老人，求生不得求死不能，不只希望我能夠善終，連喪葬我都交代了。」似乎早已釋然面對人生終點。

針對此事，士林地檢署檢察官4日進行司法相驗，確定死亡原因無外力介入，瓊瑤的家屬對此也沒有異議，目前遺體已交由家屬處理後事。

據《中央社》報導，瓊瑤交代兒媳秘書4日中午到家中看看，兒媳到場發現瓊瑤輕生。轄區消防隊獲報到場時，確認瓊瑤明顯死亡，因此並未送醫，一旁留有遺書。

根據瓊瑤向親友告別的文章顯示，瓊瑤在本月3日預先寫下遺書，並交代秘書在她過世後發最後一篇臉書文。

▼瓊瑤遺體相驗，兒子、兒媳及祕書均到場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼瓊瑤遺體相驗，兒子、兒媳及秘書到場。（圖／記者黃彥傑攝）

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

推薦閱讀

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

瓊瑤昔日談生死「不願變臥床老人」！　悲泣求失智丈夫：最後一個忘掉我

瓊瑤昔日談生死「不願變臥床老人」！　悲泣求失智丈夫：最後一個忘掉我

夢回2000年！周杰倫大巨蛋彩排太逆齡　昆凌也問：這男孩是誰

夢回2000年！周杰倫大巨蛋彩排太逆齡　昆凌也問：這男孩是誰

「本土劇女神」韓瑜恢單9年戀愛進度曝！認了嚴重容貌焦慮：羞於見人

「本土劇女神」韓瑜恢單9年戀愛進度曝！認了嚴重容貌焦慮：羞於見人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

瓊瑤昔日談生死「不願變臥床老人」！　悲泣求失智丈夫：最後一個忘掉我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

作家, 瓊瑤, 哀悼, 輕生, 經典

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「爾泰」陳志朋淚謝瓊瑤：改變我一生的恩人！《還珠》20明星發聲
  2. 韓男星「間諜太多了，歡迎戒嚴」遭撻伐！　道歉文再引公憤
  3. 瘋電影／在熙的男，朋友　老婆的閨蜜是男的
  4. 高雄跨年驚喜加碼！　邀來韓流巨星2NE1 Dara登台開唱
  5. 吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」
  6. 曾遭不當封殺「瓊瑤簽約解救」！　崔佩儀哀悼：她是有智慧的女人
  7. 小孟老師／12月5日星座運勢　雙子遇到心儀對象
  8. 「本土劇女神」韓瑜恢單9年戀愛進度曝！認了嚴重容貌焦慮：羞於見人
  9. 「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星
  10. 夢回2000年！周杰倫大巨蛋彩排太逆齡　昆凌也問：這男孩是誰

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366