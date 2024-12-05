瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

記者黃翊婷／綜合報導

知名作家瓊瑤（原名陳喆）4日被發現在淡水住處輕生，享壽86歲。瓊瑤秘書代為在她臉書發表聲明，當中提到「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」消息傳開之後震驚各界，曾演出瓊瑤戲劇的藝人，包含林青霞、趙薇、林心如、范冰冰、徐乃麟等人均發聲哀悼；網友們也不捨表示，「神話落幕」、「一代經典殞落」。

▲瓊瑤一生都在創作。（圖／文化部提供）

瓊瑤打造出許多愛情作品，當年的長篇小說《窗外》不只被翻拍成電影，更捧紅剛出道的林青霞；電視劇《煙雨濛濛》，又名《情深深雨濛濛》，2次翻拍，由趙薇、林心如、蘇有朋主演，同樣讓觀眾印象深刻；《還珠格格》甚至堪稱是7年級生共同的回憶，由趙薇、林心如、蘇有朋主演的第一版更是經典之作。

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▲《還珠格格》是許多人的共同回憶。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

然而，瓊瑤4日被發現在淡水住家輕生，享壽86歲。據了解，瓊瑤生前曾向家人表示，自己這一生已經很滿足，對於人生已經沒有遺憾，她不希望生命在病痛中畫下句點，希望時間停留在最美好的一刻；她在事發前晚曾告訴兒媳，「明天中午來我家找我」，結果兒媳依約前往，開門後卻沒看見人影，最後才在房間找到瓊瑤，但人已經陳屍在沙發上。

瓊瑤在最後的聲明中提到，「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」、「我是『火花』，我已盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。」同時她也呼籲年輕人千萬不要輕易放棄生命，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的磨練，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到86、87歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助老人們，快樂的歸去」。

▲瓊瑤與丈夫平鑫濤感情很好。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤離世的消息傳開之後，震驚兩岸各界。林青霞悲痛發聲，透露彼此不久前曾通過電話，對於未能見到瓊瑤最後一面，她深感遺憾及懊悔。

趙薇也在被封殺3年多後，首次在微博更新貼文，「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」雖然沒有明說，但可以看出是在悼念恩師瓊瑤。

林心如也透過經紀人表示，事發突然，一度因為情緒低落，無法回應。而因為演出《還珠格格》當中「金鎖」一角而走紅的范冰冰，也公開發聲表示，「謝謝您曾點亮我。」

早期因演出瓊瑤作品走紅的徐乃麟坦言，第一時間充滿震驚，「瓊瑤一直都是深居簡出的人，不知道為什麼會下出這樣的結論，不知道她是在什麼心情之下，真的是人生走到這一步很感傷。」

▲瓊瑤曾帶新作品給平鑫濤看。平鑫濤已於2019年5月23日離世。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤與丈夫平鑫濤在1979年結婚，後來平鑫濤因為血管性認知障礙症中風，記憶衰退，瓊瑤曾悲泣請求丈夫「希望你最後一個忘掉我」。當時瓊瑤接受TVBS《看板人物》專訪，就曾表明，「我最不願意就是變成一個臥床老人，求生不得求死不能，不只希望我能夠善終，連喪葬我都交代了。」似乎早已釋然面對人生終點。

針對此事，士林地檢署檢察官4日進行司法相驗，確定死亡原因無外力介入，瓊瑤的家屬對此也沒有異議，目前遺體已交由家屬處理後事。

據《中央社》報導，瓊瑤交代兒媳秘書4日中午到家中看看，兒媳到場發現瓊瑤輕生。轄區消防隊獲報到場時，確認瓊瑤明顯死亡，因此並未送醫，一旁留有遺書。

根據瓊瑤向親友告別的文章顯示，瓊瑤在本月3日預先寫下遺書，並交代秘書在她過世後發最後一篇臉書文。

▼瓊瑤遺體相驗，兒子、兒媳及祕書均到場。（圖／記者黃彥傑攝）

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