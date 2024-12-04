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4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

記者蔡琛儀／台北報導

2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」即將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，繼兩大「I級女神」鈴木富実奈和天木純，G級的葉月彩、辻莉莉莎、日向葵衣，接著還有四大「初戀系美少女」AV女優青空光、本庄鈴、八掛海和七瀨愛麗絲也將輪番上陣。

▲▼青空光。（圖／TSE提供）

▲▼青空光、本庄鈴。（圖／TSE提供）

▲▼本庄鈴。（圖／TSE提供）

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號稱「SOD笑顏美少女」青空光外型清純，還曾經登上JKF雜誌封面，但她內心充滿反差，渴望挑戰「痴女」等重口味角色。而習武9年的她也是深藏不露的空手道高手，先前來台曾換上空手道服小秀身手；被譽為「最強本格派美少女」的本庄鈴則是曾上過不少台灣綜藝節目和知名YT頻道，作品銷量居高不下。

▲▼八掛海 。（圖／TSE提供）

▲八掛海 。（圖／TSE提供）

同樣清純甜美的人氣女神還有八掛海，擁有鄰家女孩魅力的她，是日本AV天王清水健甘拜下風的三大女優之一，直呼八掛海令他情不自禁「做錯事」，原來是因為覺得對方私密處太有彈性，情不自禁放了5根手指進去，導致他當場被經紀公司痛罵，還必須道歉和退回片酬。

▲▼七瀨愛麗絲。（圖／TSE提供）

▲七瀨愛麗絲。（圖／TSE提供）

而近期和台灣最有緣分的則是七瀨愛麗絲，她擁有美顏、美胸、美尻，被稱做「三美一體」女神，氣質出眾清新可人，先前她來台參加同志遊行，在街頭引發粉絲暴動，還一度因為「胸前車頭燈太亮」躍上新聞版面。此外她最近剛成立個人粉絲俱樂部，粉絲可以直接在學服祭搶先看到獨家內容，直接賺到近距離和女神互動的機會。

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