記者顧齊祐／綜合報導

37歲的香港女星利穎怡，因外型亮麗且身材火辣，收穫不少粉絲，近年她還成功考取了「催眠治療師」，可說是相當斜槓。近日她來到台灣泡溫泉放鬆身心，並在社群平台曬出一系列入浴辣照，畫面裡僅披毛巾遮胸，露出香肩與裸背，立刻引發網友暴動。

▲香港女星利穎怡近年她成功考取「催眠治療師」。（圖／翻攝自Instagram／joannyle）



利穎怡昨（3）日於Instagram上發布多張泡溫泉的照片，並寫道：「泡了幾日溫泉，有點頭暈，就讓我這樣糊裡糊塗地開啟我的十二月吧。人生就是這樣的，難得糊塗，會比較容易得到幸福」。

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▲利穎怡坐在溫泉當中，撥弄著水花。（圖／翻攝自Instagram／joannyle）



照片中可以看到，利穎怡將一頭長髮紮了起來，全身僅以一條浴巾圍住，露出雪白香肩以及豐滿上圍，坐在溫泉當中，撥弄著水花。另外一張畫面裡，她則將浴巾褪去，轉過身露出光滑的美背，大方展現好身材。

▲利穎怡將浴巾褪去，轉身露出光滑美背。（圖／翻攝自Instagram／joannyle）



照片曝光後，立刻引發網友們暴動，紛紛留言「早晨又流鼻血」、「這也太美了」、「辣死人了」、「真是好唯美」、「被你搞到失血過多」。

▲利穎怡曬出多張入浴美照。（圖／翻攝自Instagram／joannyle）