瓊瑤驟逝登熱搜第一！陸網喊：昨劉家昌、今瓊瑤「華人世界損失」

▲瓊瑤驟逝的消息傳去對岸，大陸網友同樣震驚。（圖／CTWANT）

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知名作家「瓊瑤」（陳喆）今（4）日陳屍家中，稍早她被發現在家輕生，救護人員獲報趕到現場，發現已經沒有呼吸心跳，明顯死亡未送醫，享壽86歲，噩耗傳出後，同樣震驚大陸影迷，甚至關鍵字「瓊瑤」直接登上微博熱搜榜第一名，相關關鍵字「瓊瑤去世」、「瓊瑤遺書」也都上榜。

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▲瓊瑤的關鍵字登上微博熱搜榜第一。（圖／翻攝自微博）

從大陸微博可見，有多個新聞帳號發布瓊瑤輕生過世消息，許多網友感嘆，「是不是生了病被病痛折磨，才選擇的這條路」、「遺書上很開朗…不過怎麼說逝者安息吧！」、「看到名字那一刻完全不敢相信」、「假的吧！」、「昨天劉家昌過世，今天瓊瑤，真的是華人世界的損失」。

瓊瑤近年常傳出身體微恙，仍常用臉書分享近況，她最後發文連發兩篇「憶亡夫」，不捨2019年病逝的平鑫濤，更曬出她在病房內與平鑫濤的合照，如今兩人已在天上相聚，讓網友相當心痛唏噓。

瓊瑤筆下不少經典作品被改編成電視劇、電影，近年來最知名的作品就是《還珠格格》，《庭院深深》、《女朋友》也榮獲金馬獎，一生著作約有72部散文與小說、22篇短篇。

事實上，瓊瑤9歲時在上海《大公報》兒童版發表第一篇小說《可憐的小青》，第一部小說《窗外》是瓊瑤投射自身經歷的師生戀作品，此後筆下著作《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》、《月滿西樓》等大多也都被改編為電視劇、電影，《庭院深深》、《女朋友》榮獲金馬獎，兩岸合拍的《還珠格格》更是成為不少人的共同記憶，更讓瓊瑤在大中華區文化發展中佔有一席地位。

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