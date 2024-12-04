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蕭秉治攻蛋又加碼福利！　抽幸運粉絲參加慶功趴...方法曝光

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治全新專輯《完人Imperfect》專輯終於在今（4日）正式推出，有別於前兩張專輯《凡人》及《狂人》的脫胎換骨、自由狂妄，《完人Imperfect》是蕭秉治對生命失去熱情時，因為身邊的人無止盡的愛重新燃起了好好活著的力量，這輩子了無遺憾並感謝身上背負的每道傷疤成就了更完整的自己。

▲▼蕭秉治推出新專輯《完人Imperfect》。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治推出新專輯《完人Imperfect》。（圖／相信音樂提供）

不擅言辭的他，透過歌曲訴諸自己曾被愛傷得破碎，因為愛而重整，更是因為有歌迷長年的支持得以繼續站在舞台上做自己喜歡的事，而歌迷也透過蕭秉治得到力量，跟著他一起成長。

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蕭秉治也邀請高中同學、大學同學為專輯中核心歌曲〈完人〉獻聲，他說：「因為這是我三張專輯的總結，也是我心境轉折的最終章，所以邀請我很重要的朋友，最常去KTV唱歌的夥伴來獻唱，希望在專輯裡留下記錄。」2位同學都很開心能在專輯中獻唱，他們從學生時期就看到蕭秉治對音樂的熱忱，一路走來的跌跌撞撞，到現在成就，對於音樂的堅持深感佩服。

▲▼蕭秉治推出新專輯《完人Imperfect》。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治。（圖／相信音樂提供）

此外，他將在本週六於小巨蛋開唱，二度加開的包廂票已全數完售，為了回饋歌迷，蕭秉治祭出滿滿福利，邀請歌迷參加12月10日的慶功派對，只要將《完人》專輯試聽影片YouTube連結轉分享至Threads，並推薦最喜歡專輯內的哪首歌、喜歡的原因就有機會獲得入場資格。另外，唱片公司斥資10萬將小巨蛋外頭的16面刀柱貼上蕭秉治出道至今珍貴的照片，以及歌詞金句供歌迷拍好拍滿，還準備各種可愛的周邊商品，蕭秉治笑說，收入將成為愛犬豬血糕的加菜金。

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