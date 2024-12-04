達西先生領便當！芮妮齊薇格回歸《BJ單身日記》　約會愛上小鮮肉

記者蕭采薇／綜合報導

經典愛情片《BJ單身日記》由二度奧斯卡獎得主芮妮齊薇格（Renée Zellweger）主演，相隔24年，她再度回歸這部跨越世代的愛情喜劇，在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》重回「布莉琪瓊斯」以獨特的生活方式和愛情觀，重新塑造這整個電影類型的女性角色。

▲布莉琪瓊斯愛上小鮮肉。（圖／UIP提供）

《BJ單身日記》最初以連載小說形式刊登並風靡全球，並且被改編成一部賣座電影。布莉琪瓊斯成為「單身職業婦女」的代名詞，也捧紅休葛蘭和「達西先生」柯林佛斯兩大男神。布莉琪雖然面對逆境，但是仍然能夠克服重重難關，不但與頂尖律師馬克達西，並且成為他們超萌小寶寶的母親，終於擁有幸福的人生。

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不過在最新一集的《BJ單身日記：戀上小鮮肉》中，馬克於四年前去蘇丹參與一項人道救援任務時不幸去世，之後，布莉琪成為寡婦，也發現自己再度感到孤單，成為單親媽媽的她，感情狀態也停滯不前。靠著摯友、甚至前男友丹尼爾（休葛蘭飾）的幫助，含辛茹苦地撫養兩個小孩長大。

▲《BJ單身日記：戀上小鮮肉》布莉琪瓊斯展開全新的生活，和再度尋找愛情。（圖／UIP提供）

布莉琪在親友的鼓勵和緊迫盯人下，試著展開全新的生活和再度尋找愛情。她重返職場，甚至嘗試使用交友軟體，結果很快就受到一個帥氣迷人又熱情洋溢的小鮮肉（李奧伍道爾飾）的猛烈追求。布莉琪開始忙於工作、照顧家庭，更要忙著談戀愛。

▲芮妮齊薇格再度回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》。（圖／UIP提供）

她不只是必須應付學校的完美媽媽對她說長道短，還要擔心比利因為沒有爸爸飽受苦惱的情況，更是得常常應付兒子過於理性的科學老師（奇維托艾吉佛飾）。而前三部《BJ單身日記》系列電影《BJ單身日記》、《BJ單身日記：男人禍水》以及《BJ有喜》總共締造八億美元的全球票房成績，《BJ單身日記：戀上小鮮肉》也預計將在2025年情人節檔期上映。