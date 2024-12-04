接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心

記者吳睿慈／綜合報導

還記得Disney+於2023年推出的《異能MOVING》在台奠定神劇地位和討論熱度嗎？接棒「異能」的現象級神劇終於來了！漫畫家姜草再度出手，執筆編寫漫畫《照明商店》戲劇版，原著超過1.5億觀看數，4日起一次上4集，今天再不追，就只有等著被網友暴雷劇透的份辣！

▲《照明商店》 接棒《異能》，打造最溫暖故事，每集都有震撼反轉。（圖／Disney+提供）



《照明商店》找來朱智勛、朴寶英等大咖演技派同場飆戲，朱智勛飾演商店主人「鄭遠永」，在伸手不見五指的暗巷裡開了「照明商店」，這間燈火通明、華麗的燈具店，吸引了形形色色的有緣人上門，然而，每位前來的客人其實都有自己的悲傷故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《照明商店》出現形形色色的人，每個人都有自己的故事。（圖／Disney+提供）



姜草的故事以「人」為出發點，《照明商店》看上去超自然、恐怖，實則是感人至深的劇集，孤單在公車站前等待的長髮女雪炫、電梯裡淒涼詢問「請問加護病房裡的病人會醒來嗎」的大叔、穿著紅色高跟鞋徘徊在巷弄的女子、每天晚上幫媽媽買燈泡的女學生，還有執著於抓犯人的刑警楊成識，有人放不下的人生執念全都無所遁形，有人為守候愛人迷失方向，也有人因為任務未完無法前進。究竟來到店裡形形色色的人們，發生了什麼事？

▲朱智勛飾演《照明商店》主人。（圖／Disney+提供）



《照明商店》在Disney+於4日一次上線4集，隨著劇情進展，謎團逐漸揭開。而扮演著重要角色的朱智勛究竟是人還是鬼？總能看見「神秘人物」的朴寶英過去到底發生什麼意外？戲劇利用前3集鋪陳，專屬於姜草的溫暖色彩再度回歸，直至第4集震撼收尾，所有人物的身份一一揭曉，觀眾嚇到下巴掉下來，前4集一定要看完，包準你後面停不下來。

▲金敏荷在《照明商店》第4集現身時，背後故事才正式曝光。（圖／Disney+提供）



本劇不只是懸疑恐怖劇，《照明商店》吸引位於生死邊緣的人，抉擇要離開還留下，透過親情、愛情、友情甚至愧疚等人生難題，探討深刻的生死主題，氛圍滿點的懸疑風格，結尾絕對看哭大批粉絲，不被暴雷的你還不快上車。

▲朴寶英在《照明商店》是關鍵角色，她看得見在加護病房裡的「神秘人物」。（圖／Disney+提供）



韓劇《照明商店》演員絕對是神級陣容，《屍戰朝鮮》朱智勛擔任神秘老闆、以《精神病房也會迎來清晨》拿下青龍女主角的朴寶英、女神雪炫、《機智醫生生活》金大明、《她的日與夜》李姃垠等眾星出演，除了是姜草親自編劇，更由《MOVING 異能》班導師演員金熙元首度執導影集，貼心呼籲這部太夯，你不馬上追，小心被暴雷，與其遮眼睛捂耳朵，不如馬上點開Disney+，立馬搶看Disney+韓劇2024年度壓軸巨獻懸疑治癒神劇《照明商店》。