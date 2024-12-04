ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心

記者吳睿慈／綜合報導

還記得Disney+於2023年推出的《異能MOVING》在台奠定神劇地位和討論熱度嗎？接棒「異能」的現象級神劇終於來了！漫畫家姜草再度出手，執筆編寫漫畫《照明商店》戲劇版，原著超過1.5億觀看數，4日起一次上4集，今天再不追，就只有等著被網友暴雷劇透的份辣！

▲▼ 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心。（圖／Disney+提供）

▲《照明商店》 接棒《異能》，打造最溫暖故事，每集都有震撼反轉。（圖／Disney+提供）

《照明商店》找來朱智勛、朴寶英等大咖演技派同場飆戲，朱智勛飾演商店主人「鄭遠永」，在伸手不見五指的暗巷裡開了「照明商店」，這間燈火通明、華麗的燈具店，吸引了形形色色的有緣人上門，然而，每位前來的客人其實都有自己的悲傷故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心。（圖／Disney+提供）

▲▼ 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心。（圖／Disney+提供）

▲▼ 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心。（圖／Disney+提供）

▲《照明商店》出現形形色色的人，每個人都有自己的故事。（圖／Disney+提供）

姜草的故事以「人」為出發點，《照明商店》看上去超自然、恐怖，實則是感人至深的劇集，孤單在公車站前等待的長髮女雪炫、電梯裡淒涼詢問「請問加護病房裡的病人會醒來嗎」的大叔、穿著紅色高跟鞋徘徊在巷弄的女子、每天晚上幫媽媽買燈泡的女學生，還有執著於抓犯人的刑警楊成識，有人放不下的人生執念全都無所遁形，有人為守候愛人迷失方向，也有人因為任務未完無法前進。究竟來到店裡形形色色的人們，發生了什麼事？

▲▼ 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心。（圖／Disney+提供）

▲朱智勛飾演《照明商店》主人。（圖／Disney+提供）

《照明商店》在Disney+於4日一次上線4集，隨著劇情進展，謎團逐漸揭開。而扮演著重要角色的朱智勛究竟是人還是鬼？總能看見「神秘人物」的朴寶英過去到底發生什麼意外？戲劇利用前3集鋪陳，專屬於姜草的溫暖色彩再度回歸，直至第4集震撼收尾，所有人物的身份一一揭曉，觀眾嚇到下巴掉下來，前4集一定要看完，包準你後面停不下來。

▲▼ 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心。（圖／Disney+提供）

▲金敏荷在《照明商店》第4集現身時，背後故事才正式曝光。（圖／Disney+提供）

本劇不只是懸疑恐怖劇，《照明商店》吸引位於生死邊緣的人，抉擇要離開還留下，透過親情、愛情、友情甚至愧疚等人生難題，探討深刻的生死主題，氛圍滿點的懸疑風格，結尾絕對看哭大批粉絲，不被暴雷的你還不快上車。

▲▼ 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心。（圖／Disney+提供）

▲朴寶英在《照明商店》是關鍵角色，她看得見在加護病房裡的「神秘人物」。（圖／Disney+提供）

韓劇《照明商店》演員絕對是神級陣容，《屍戰朝鮮》朱智勛擔任神秘老闆、以《精神病房也會迎來清晨》拿下青龍女主角的朴寶英、女神雪炫、《機智醫生生活》金大明、《她的日與夜》李姃垠等眾星出演，除了是姜草親自編劇，更由《MOVING 異能》班導師演員金熙元首度執導影集，貼心呼籲這部太夯，你不馬上追，小心被暴雷，與其遮眼睛捂耳朵，不如馬上點開Disney+，立馬搶看Disney+韓劇2024年度壓軸巨獻懸疑治癒神劇《照明商店》。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

照明商店, 朱智勛, 朴寶英

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光
  2. 香蕉哥哥年過50還不老！網友「神留言」釣出本人笑回：在等你長大
  3. 高捷「角頭大哥」變小吃店老闆　意外曝光出道前神秘身分
  4. 曾主演《還珠3》小燕子　黃奕聞噩耗：「感覺天塌了」
  5. 出道初期就演瓊瑤《一簾幽夢》！　本土劇女星「看新聞才知噩耗」
  6. 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心
  7. 劉家昌、瓊瑤接連過世惹鼻酸　她感嘆：彷彿一個世代結束
  8. 《還珠3》受瓊瑤鼓勵教導！黃曉明心痛發聲：您教會了我如何去愛
  9. 瓊瑤所屬出版社「婉拒採訪」　聲明：感謝此生相遇相知
  10. 趙薇消失3年發文了！「悼念恩師瓊瑤」悲痛：青山依舊在幾度夕陽紅

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366