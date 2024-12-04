86歲瓊瑤生前7天最後憶亡夫：不如歸去　配樂是「已逝劉家昌作品」

記者黃庠棻／台北報導

知名作家瓊瑤創作出無數作品，包含《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》，其中最著名的影視作品就屬《還珠格格》莫屬，怎料她卻在今（4）日傳出在淡水住處輕生過世的消息。

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▲瓊瑤傳出離世消息。（圖／瓊瑤故事館籌備處提供）

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瓊瑤在今（4）日傳出在淡水住處輕生過世的消息，《ETtoday星光雲》致電瓊瑤生前的聯繫人媳婦何琇瓊，同時也是《還珠格格》製作人，電話另一頭只響了約莫4聲就被掛電話。

▲瓊瑤過世震驚各界。（圖／資料照）

事實上，瓊瑤的社群網站最後一則貼文，留在7天前回憶過世丈夫平鑫濤的貼文，巧合的是她配的歌曲〈不如歸去〉的作曲人正是昨日傳出癌逝的劉家昌。

▲瓊瑤過世震驚各界。（圖／資料照）

瓊瑤在11月底回憶亡夫，寫道「是因為天氣突然變涼了嗎？是因為連夜的風聲吹響了『雙映樓』的窗欞嗎？是因為後山有鳥兒一直在叫著，聲音正像『不如歸去』嗎？我這些天特別想你。這種『想』，在你被插上鼻胃管以後，在你的兒女對我大肆攻擊以後，在我完成《雪花飄落之前》以後，我都拚命遏止自己去『陷入』的。」

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