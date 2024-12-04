ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

86歲瓊瑤生前7天最後憶亡夫：不如歸去　配樂是「已逝劉家昌作品」

記者黃庠棻／台北報導

知名作家瓊瑤創作出無數作品，包含《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》，其中最著名的影視作品就屬《還珠格格》莫屬，怎料她卻在今（4）日傳出在淡水住處輕生過世的消息。

更多【瓊瑤輕生】相關新聞請點此

▲瓊瑤可園都更前開放舉辦市集，主視覺孫女陳可嘉設計。（圖／瓊瑤故事館籌備處提供）

▲瓊瑤傳出離世消息。（圖／瓊瑤故事館籌備處提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

瓊瑤在今（4）日傳出在淡水住處輕生過世的消息，《ETtoday星光雲》致電瓊瑤生前的聯繫人媳婦何琇瓊，同時也是《還珠格格》製作人，電話另一頭只響了約莫4聲就被掛電話。

▲▼瓊瑤 。（圖／記者李欣容攝）

▲瓊瑤過世震驚各界。（圖／資料照）

事實上，瓊瑤的社群網站最後一則貼文，留在7天前回憶過世丈夫平鑫濤的貼文，巧合的是她配的歌曲〈不如歸去〉的作曲人正是昨日傳出癌逝的劉家昌。

▲▼瓊瑤 。（圖／記者李欣容攝）

▲瓊瑤過世震驚各界。（圖／資料照）

瓊瑤在11月底回憶亡夫，寫道「是因為天氣突然變涼了嗎？是因為連夜的風聲吹響了『雙映樓』的窗欞嗎？是因為後山有鳥兒一直在叫著，聲音正像『不如歸去』嗎？我這些天特別想你。這種『想』，在你被插上鼻胃管以後，在你的兒女對我大肆攻擊以後，在我完成《雪花飄落之前》以後，我都拚命遏止自己去『陷入』的。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

推薦閱讀

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

五月天無預警宣布要唱大巨蛋！　「約定在有你的夏天」公司回應了

五月天無預警宣布要唱大巨蛋！　「約定在有你的夏天」公司回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瓊瑤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瓊瑤突告別！粉絲一片悲痛淚喊：阿姨，我們承受不住
  2. 瓊瑤生前認「最怕的事」！2年前搬離豪宅 新劇本進度曝：不是人過的
  3. 瓊瑤輕生亡！徐乃麟「曾演出她作品」震驚發聲　感嘆：走到這一步很感傷
  4. 快訊／瓊瑤驟逝家中！　《還珠格格》林心如悲痛回應：太突然了
  5. 86歲仍發臉書！　瓊瑤曾嘆「身體不允許我如此奢侈」
  6. 瓊瑤猝逝家中　「御用女歌手」李翊君悲痛：前幾天才留言給她
  7. 86歲瓊瑤生前7天最後憶亡夫：不如歸去　配樂是「已逝劉家昌作品」
  8. 李毓芬神隱2年現身F1賽車！　對鏡「俏皮吐舌」辣秀身材曲線
  9. 瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了
  10. 瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366