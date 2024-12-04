GD疑也不滿突戒嚴！　作家怒指尹錫悅「拜託自己滾」他按讚了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓總統尹錫悅於3日晚間以剷除親北勢力、保護自由憲政秩序為由，突然宣布戒嚴，雖然在短短5.5小時內就解嚴，但還是引發了社會恐慌與不安，讓南韓各界都極度不滿。知名作家河尚旭於4日在自己的社群平台上發布自己所寫的詩，暗諷尹錫悅，對此，天王GD也使用本人Instagram按了讚，被解讀為間接表達對此次事態的不滿。

▲GD按讚了間接喊話尹錫悅的貼文。（圖／翻攝GD IG）

河尚旭4日在Instagram發布了一張照片，照片中可以看到是書中的內容，寫著，「就自己滾吧，拜託」，雖然他並未對此貼文做任何補充說明，但由於該貼文發表當下，正處於戒嚴令引發混亂的時期，網友紛紛推測他是藉此表達對尹錫悅突然宣布緊急戒嚴令的不滿。由於GD對該貼文按讚，進一步引發熱議，不少人認為這是他再間接表達對此次戒嚴的看法，最近即將推出SOLO專輯的他，確實也險些被此次事件影響波及。

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▲河尚旭貼文。（圖／翻攝自河尚旭IG）

網友紛紛在底下留言「GD也按了讚呢」、「雖然沒有主詞，但真的自己滾吧」、「拜託自己走吧...就不把你送到監獄了」、「看了我都覺得痛快」、「連GD都按了讚」。事實上，此次戒嚴令在演藝圈引起極大混亂，包含天王李承桓演唱會宣布取消後，又因解嚴而急轉彎宣佈正常舉行，此外還有各種公開製作發布會、採訪、節目播出也都受到了影響，不滿聲浪不容忽視。

此前，南韓總統尹錫悅於當地時間12月3日晚上10點24分，在龍山總統辦公室宣布實施緊急戒嚴，隨後，武裝戒嚴部隊強行打破國會大樓的玻璃窗進入，另一方面，國會議員火速集合，以190票贊成，通過了要求解除緊急戒嚴的決議案。最終，尹錫悅於當地時間12月4日凌晨4點27分宣布解嚴並撤回軍隊。