「我心裡有個角落，永遠為妳保留」！「瓊瑤式愛情」曾風靡兩岸三地

▲瓊瑤同框林青霞。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

知名作家瓊瑤於4日中午13點22分驚傳在淡水家中房內輕生，醫護人員抵達現場後，已無明顯呼吸心跳，宣告不治，享壽86歲。其實年輕一點的網友，對於瓊瑤的印象似乎僅停留在《還珠格格》，近幾年網路上甚至掀起一股「吐槽瓊瑤式愛情」的風潮，但其實在當年，「瓊瑤式愛情」可以說是風靡兩岸三地的愛情象徵。

綜合媒體報導指出，瓊瑤劇在當年之所以能夠火遍大江南北，除了劇情感人，還因為那些「瓊女郎」們俊男美女的陣容。像是林青霞1973年的銀幕首秀《窗外》，以及紅遍大江南北的《情深深雨濛濛》、《一簾幽夢》，甚至《還珠格格》也是不少人兒時的童年回憶。

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瓊瑤劇的特點在於「苦情」和「煽情」，那些讓人牽腸掛肚的感情糾葛曾是它吸引觀眾的主要原因。劇中的男女主角大多出身名門，男主英俊瀟灑、事業有成，女主則楚楚動人、富有幻想，兩人之間的愛情經歷往往充滿曲折和艱難，這些「苦肉戲」正是瓊瑤劇的精髓。

再加上劇中那些富有詩意的人名，以及浪漫的愛情故事，過去曾經深深吸引了觀眾，這些元素為瓊瑤的作品增添了典雅的氛圍。

但隨著時代的變遷，現代觀眾對於愛情的理解和需求發生了變化，瓊瑤劇中的情感表達和苦情設定逐漸失去了吸引力。而且當中有不少故事橋段、台詞，如今看來都被認為是充滿「狗血」和「三觀不正」。

像是《梅花三弄之水雲間》，女主角排解兩個男人爭做父親的情節，如今看來讓人感到荒誕，甚至不可思議。

▲陳德容當時因為主演《梅花三弄》而走紅。（圖／翻攝自微博）

在《情深深雨濛濛》中，如萍和依萍表達感情時，何書桓回應「我不是天下唯一一個為兩個女人動心的男人吧！」如今看來，可以說是標準的渣男言論。

▲小說《煙雨濛濛》，改編為電視劇《情深深雨濛濛》。（圖／翻攝自微博）

同樣是在《情深深雨濛濛》中，何書桓也對如萍說過「如萍，妳讓我從心底佩服，我這一生都不會忘記妳，不管我在誰的身邊，我心裡有個角落，永遠為妳保留著。」

▲《情深深雨濛濛》中的經典台詞。（圖／翻攝自微博）

如果只是渣男言論就算了，一些顛覆三觀的言論也時有所見。像是在《又見一簾幽夢》中，費雲帆在面對綠萍的質問時，費雲帆回應「那時候的妳，只不過是失了一條腿，紫菱呢，失去的是她的愛情啊！」

▲瓊瑤《又見一簾幽夢》，曾被翻拍成3個版本。（圖／翻攝自微博）

在《新月格格》中，主角新月格格的言論也讓人看得十分傻眼。

▲《新月格格》女主角是岳翎。（圖／翻攝自微博）

隨著時代的變遷，現代觀眾對於愛情的理解和需求也發生了變化，瓊瑤劇中的情感表達和苦情設定逐漸失去了吸引力。如今看來，這些些台詞，在時空背景不同的現代，已經有明顯的不合適。但其實像曾多次出演瓊瑤作品的趙薇就曾表示「當時我們演的時候，沒人覺得何書桓是渣男，但現在所有人說他是個渣男，好像觀念變了。以前就只覺得他是個癡情男子。」

▲《煙雨濛濛》以1930年代的上海陸家為故事主軸，講述主角陸依萍與何書桓的愛情故事。（圖／翻攝自微博）

或許放眼到現代，「瓊瑤式愛情」已經不符合現代的價值觀，但不可否認的是，瓊瑤的作品的確是成為一代人的集體回憶，至今偶爾還會有電視台重播過去的作品，雖然每次重播都會引發觀眾的吐槽，但不可否認它們在許多人心中佔有重要地位。

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