一生都在創作！瓊瑤熱潮60年不衰…捧紅巨星「締造影視經濟奇蹟」

▲瓊瑤今日傳出離世消息，震驚各界。（圖／CTWANT）

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知名作家瓊瑤今（4日）下午驚傳在新北淡水的住處輕生死亡，身旁留有遺書，享壽86歲。回顧她的一生，曾出版多部小說作品，包括《一簾幽夢》、《還珠格格》、《庭院深深》等，甚至還被改編成電影或電視劇，如今傳出死訊讓外界震驚與不捨。

瓊瑤本名陳喆，出生於中國四川成都，由於心智敏銳早熟，9歲時就發表第一篇小說《可憐的小青》，16歲出版了小說《彩雲》，直到25歲出版《窗外》，帶有自傳性色彩的小說，突破禁忌慾望，轟動了文壇。

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緊接著在1964年，一口氣出版了《煙雨濛濛》、《六個夢》、《幾度夕陽紅》等書，隔年作品立刻搬上大螢幕，「瓊瑤熱潮」開始延燒，尤其1998年《還珠格格》紅遍兩岸三地，在日韓和東南亞等地也頗受歡迎，她的名字也成了言情小說的代名詞。

▲瓊瑤一生的作品無數，深深影響世人。（圖／CTWANT）

瓊瑤的小說翻拍成電視劇或電影總能引發話題，而她都會親自選角，最高標準就是「帥／美到天花板」，只要演過瓊瑤的戲，知名度都會大開，像是林心如、趙薇、蘇有朋等人，還有更早期的劉雪華和二秦二林（秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌）等，都成為家喻戶曉的名字。

瓊瑤文藝片的意義不僅為台灣電影的發展開闢富有特色的傳統，也繼承自中國電影誕生以來不斷發展的通俗文化，色彩濃重的商業電影傳統，在華人社會中產生廣泛的影響。此外，瓊瑤的創作也帶動出版業和音樂產業的蓬勃發展，更讓影劇中的拍攝場景，如陽明山、日月潭等地成為熱門旅遊景點，促進觀光產業發展。

瓊瑤一生創作超過50部小說，出產的電影和電視劇不勝枚舉，是台灣文創經濟的重要資產，去年她才舉辦60週年演唱會，在台上語重心長分享60年來的辛苦，「我有的時候會想，我怎麼會把我的一生，拿來寫作和拍戲，到了這年齡，會想以前的日子，我是怎麼活過來，值得嗎？今天晚上，我終於知道我為什麼要做這麼辛苦的60年，一切都是為了你們」，如今傳出離世消息，令人不勝唏噓。

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