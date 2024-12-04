快訊／蘇有朋才站台瓊瑤文學展！　聽噩耗慟回：很幸運成為您筆下人物

記者蕭采薇／台北報導

知名作家、編劇瓊瑤在家中輕生離世，享壽86歲，消息一出震驚各界。曾演出《還珠格格》、《情深深雨濛濛》的蘇有朋，9月才參觀了「瓊瑤文學回顧展」，沒想到才過不到4個月，竟已經天人永別。

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▲蘇有朋9月參觀「瓊瑤文學回顧展」。（圖／翻攝自微博）

近年已轉戰導演的蘇有朋，透過微博公開表示：「您說過『自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日我也會變成雪花，靜靜落下』現在您『翩然』歸去，留下了永恆的時代珍寶。很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑然！」

瓊瑤4日在淡水家中輕生逝世，一生創作無數經典小說，並且被翻拍電影、電視劇，劇集紅遍兩岸三地，其中《還珠格格》更是七、八年級生的回應，更捧紅了趙薇、林心如、蘇有朋、范冰冰、黃曉明等巨星。

▲瓊瑤在家中離世 。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

蘇有朋除了《還珠格格》、《情深深雨濛濛》也是他與瓊瑤合作經典作品之一，令他對瓊瑤感恩在心。他9月參觀「瓊瑤文學回顧展」時，也公開表示：「瓊瑤是一位令人敬重的創作找，在文學和戲都畫下了濃墨重彩的一筆，非常榮幸有機會參與，成為其中的人物。」

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