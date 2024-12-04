瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

記者黃庠棻／台北報導

知名作家瓊瑤創作出無數作品，包含《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》，其中最著名的影視作品就屬《還珠格格》莫屬，怎料她卻在今（4）日傳出在淡水住處輕生過世的消息。

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▲瓊瑤傳出過世消息。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

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瓊瑤在今（4）日傳出在淡水住處輕生過世的消息，《ETtoday星光雲》致電瓊瑤生前的聯繫人媳婦何琇瓊，同時也是《還珠格格》製作人，電話另一頭只響了約莫4聲就被掛電話。

沒想到，瓊瑤的社群網站在稍早自動發出一封貼文，早就準備好心情跟大眾道別，寫下「當雪花開始紛紛飄落，我心裡輕輕的唱著歌，終於等到了這一天」，她喊話各界好友「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」

不僅如此，瓊瑤的這一封訣別文寫於3日，並由好友在4日代發，她更在文中附上自己的影片，留下自己在世上最後的倩影，她也在文中提到因為年紀關係，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，不希望自己度過生病的苦痛，因此選擇了離開，更坦言自己最放心不下的就是家人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



【瓊瑤全文】

《當雪花飄落》

當雪花開始紛紛飄落

我心裡輕輕的唱著歌

終於等到了這一天

生命裡的雪季沒錯過

這趟旅程走來辛苦顛簸

且喜也有各種精彩唱和

經過了山路的崎嶇不平

挨過了水路的駭浪風波

留下了…留下了…

我那些字字句句的著作

是我今生為愛燃燒的熱火

誰在雪地插了鮮花一朵

陽光映著玫瑰如此鮮活

正像我心中的雪與火

無論是好是壞是對是錯

那個我…那個我…

始終追尋著日出與日落

相信人間有愛 初心如昨

這是我最後的選擇

時間已到 生命不會更好

不拖累所愛 也超越病魔

我心翩然自如奔放快樂

當此刻…當此刻…

有如雪花與火花同時綻放

我將飛向可以起舞的星河

瓊瑤 寫於淡水雙映樓

2024、11

各位親愛的朋友知音們：

不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！

「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！

這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。

上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。

我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。

朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！

我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！

別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。

親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！

千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！

瓊瑤 寫於淡水雙映樓

2024、12、3

淑玲代發2024.12.04