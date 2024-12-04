野生林宥嘉「陪女兒校外教學」！被用力拖去同學面前：叫他唱給你們聽

記者潘慧中／綜合報導

丁文琪2017年與林宥嘉結婚後，育有一對兒女，不時會與粉絲分享家庭生活。她3日便在社群網站透露，老公當天陪女兒去校外教學，親自送這對父女出門後，老公一打一的反應逗樂了她。

▲女兒撒嬌要林宥嘉陪她去校外教學。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）



林宥嘉在Instagram限時動態透露，因為丁文琪跟女兒說「可以叫爸爸在遊覽車上唱歌給大家聽」，才突然變成他陪孩子去校外教學，「不知道她可愛的小腦袋在想什麼，但我決定待會開嗓練一下歌好了。」

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▲林宥嘉校外教學前先暖嗓。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）



而且這一切都不是在開玩笑，林宥嘉解釋：「我女兒是那種會把我拖去（直接用力）同學面前說：『A這我爸林宥嘉啊！叫他唱一家人相親相愛給你們聽』的那種人！」

▲林宥嘉不忘跟丁文琪「實況轉播」。（圖／翻攝自Instagram／yogalin_official）



有趣的是在校外教學過程中，林宥嘉還不忘跟丁文琪「實況轉播」，逗得老婆連忙問「你還好吧」，而他只匆匆回答「Happy」一個字。他事後坦言，當下緊蹦到只花了兩秒回訊息，連表情符號都沒時間選，「辛苦了各位Mom&Dad，祝大家天天都Happy。」

▲林宥嘉與丁文琪育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）