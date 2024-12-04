單身巫苡萱擇偶條件公開！ 許願交開「小牛跑車」的男友

記者葉文正／台北報導

民視八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠、巫苡萱職人體驗導遊的工作，日前帶大家前往國人旅遊最愛前往的前三名「韓國」，在桃園國際機場要出發時，巫苡萱好奇的問說當導遊都會帶遊客出團，怎麼今天都沒看到人？

▲阿翔(左起)揹楊繡惠，籃籃在後幫推。（圖／民視提供）

阿翔解釋很特別，電視機前2300萬觀眾就是我們要帶的遊客，要帶著大家一起體驗韓國慶尚南道好吃好玩的行程，到了韓國當地職人導遊「安善未」首先帶大家來韓國南海岸的寶石，有東方那不勒斯之稱的「閑麗海上國立公園」，一行人搭著韓國最長的自動循環觀光纜車往上到達名山「彌勒山」的觀景台。

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▲巫苡萱許願要有一位開小牛跑車男友。（圖／民視提供）

眾人欲前往腳底下透明的觀景步道，只見懼高的楊繡惠瞬間定格成為雕像一動也不動，不敢往下看只能猛抬頭看天空狂翻白眼，俯瞰統營市區和眾多島嶼，將統營的美麗景色盡收眼底，大家都卯起來拍照。

▲巫苡萱與籃籃。（圖／民視提供）

楊繡惠最後在眾人的鼓勵下，終於鼓起勇氣平躺在觀景台拍下美照，只是這樣的拍法，讓阿翔笑著直說好像那裡怪怪的！眾人來到觀景台旁的許願池，只要將硬幣丟中小水池即代表願望可成真，巫苡萱大聲許願能交到開小牛跑車的男友，硬幣就是丟不進也代表願望落空。

▲阿翔揹籃籃。（圖／民視提供）

孝順的楊繡惠在異國許願仍不忘父母，許下爸爸媽媽身體健康，因為要將硬幣丟進小水池有一定的難度，在楊繡惠要丟硬幣時，全場屏氣凝神的關注著，看著硬幣拋出，應聲投進許願成真的小水池中，全場跟著楊繡惠一起大聲歡呼！祝阿西爸與繡惠媽身體健康。

眾人到了統營體驗年輕人愛玩的斜坡滑車，阿翔見現場都是女生，發起一人單挑眾人的比賽，在一旁的韓國女導遊回嗆阿翔:「我會比你快！」一場火藥味十足的比賽隨即展開，一出發阿翔即搶跑道將籃籃等人撞開，氣的籃籃直呼你這個人怎麼這樣！而楊繡惠則是因為車速太慢，堵住了後面所有遊客的車，讓賽車場罕見出現塞車的情況，搞笑的場面笑翻眾人。

到了知名的景點「東皮郎壁畫村」，沿著山壁住家的牆上都畫滿了繽紛的壁畫，只是需要爬坡較花體力，大家拱著現場唯一的男生阿翔要來背著較為年長的楊繡惠，阿翔揹著楊繡惠一路逛上山去，看到這無厘頭的場面，讓巫苡萱笑著說：「你們節目很孝順吔！」，而阿翔吃的苦頭還不只這樣，到了山頂籃籃大喊有一種居高臨下的感覺，籃籃一邊說著好像不夠高，一邊踩到阿翔的背上，踩著踩著居然踩到了阿翔的肩上，二人還做出競技啦啦隊上二樓的動作，籃籃開心大喊：「我是王！來自台灣的王！」在下方撐著籃籃的阿翔露出痛苦表情:「你再不下來…我就要陣亡…」籃籃下來後，阿翔則癱到在地。



這次韓國導遊行程還去了「味覺圖書館」體驗韓國正宗的忠武飯捲，以及來到了晚上有許多光雕藝術造景，也是熱門景點的西皮郎壁畫村，讓藝人大力推薦今天的行程非常有趣和值得，籃籃最後更說出在節目播出時要送出釜山航空的釜山來回機票！大手筆的贈獎也讓現場HIGH翻。