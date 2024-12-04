44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

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44歲韓男星李權勳「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

記者田暐瑋／綜合報導

南韓總統尹錫悅「6小時戒嚴」引發國際震驚與關切，也讓全國民眾陷入恐慌與不安，YouTube頻道《黃記者TV》第一時間到國會抗爭現場直播，意外拍到男演員李權勳（이관훈）現身，以特種部隊前輩身分勸說在場軍人不要動武：「千萬不要過度使用武力來阻止人群。」

▲李權勳現身暴動現場勸軍人學弟。（圖／翻攝自李權勳IG）

▲李權勳現身暴動現場勸軍人學弟。（圖／翻攝自李權勳IG）

李權勳是南韓演員，44歲的他20年前曾是707特種部隊中士，戒嚴令發布後，有「白虎部隊」之稱的707特戰隊也被派到國會現場，他得知消息後第一時間聯絡同期好友，跟著搭直升機趕赴現場，以前輩身分勸說：「我知道你們是奉命而來，但你們需要冷靜下來。」坦言對此事相當憂心。

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▲李權勳現身暴動現場勸軍人學弟。（圖／翻攝自李權勳IG）

▲李權勳現身暴動現場勸軍人學弟。（圖／翻攝自YT）

李權勳對後輩們說，「無論是誰下的命令，你們應該也會看YouTube吧，千萬不要過度使用武力來阻止人民，我相信你們都有自己的判斷力，我也很擔心你們，希望不要做出不必要的行動。」影片掀起熱烈討論，而他的勇敢行為也被封為英雄。

▲李權勳現身暴動現場勸軍人學弟。（圖／翻攝自李權勳IG）

▲李權勳是特種部隊出身。（圖／翻攝自李權勳IG）

707特殊任務團隸屬於南韓陸軍特種作戰司令部，平時主要執行國家級的反恐任務，而在戰時或準戰時狀態下，則執行國家層級的極密任務，包括關鍵的斬首行動。李權勳1999年至2004年期間在707特殊任務團服役，擔任爆破兵與副士官，最終以中士身份退役。

李權勳2007年演出電視劇《大祚榮》正式出道，之後演過《善德女王》、《仁顯王后》等夯劇，在《Big Issue》飾演韓藝瑟的司機兼保鏢一角，讓人印象深刻，此外，他更是跆拳道三段高手，泳技亦相當出色，曾擔任游泳教練。

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