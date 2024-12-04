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健志愛妻Mia「孕吐到住院」！　倒數卸貨曝真心話：說不緊張不可能

記者王靖淳／綜合報導

本土天團玖壹壹成員健志和造型師女友Mia交往多年，兩人在8月宣布結婚及懷孕的雙喜訊，更透露即將迎來男寶寶的到來，並在隔月完成結婚登記。生產進入倒數階段的Mia，最近透過IG開放網友留言問答，她除了透露自己前期孕吐到住院外，同時也坦言：「說不緊張真的不可能。」

▲▼健志。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲健志、Mia今年8月宣布結婚、懷孕雙喜訊。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

Mia坦言，隨著預產期臨近，雖然緊張的心情在所難免，但她認為更多的是珍惜這段與孩子相處的特別時光，「最近的心情比起緊張，好像希望優福在肚子久一點，好像覺得這樣的母子時光挺好的。」她表示：「第一次懷孕，所有的一切都好新奇，後期反而每天都在享受這段懷孕的過程。」

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▲▼健志。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Mia開放問答回應網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

有網友關心Mia對生第二胎的看法，她表示目前專注於即將迎來的兒子，對於未來是否再生二胎，她笑言：「這個問題我可能等我先生完優福再來看緣分。」面對外界的期待，Mia展現從容的態度，充分感受初次懷孕的點滴。回憶懷孕初期的艱辛，Mia提到：「四個月前幾乎每天都在吐，抽到籤王吐到住院。」然而，到了第四個月的某一天，孕吐感突然消失，這讓她感到既驚訝且鬆了一口氣。

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關鍵字

健志, Mia, 結婚, 懷孕, 玖壹壹

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