周杰倫開唱倒數歌單曝！　冷門歌曲有這些...點歌「千萬不能點這首」

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）明（5日）將在台北大巨蛋展開睽違7年的演唱會，也是大巨蛋首次舉辦的個人演唱會，《ETtoday星光雲》特別整理周董今年其他城市場次的演唱會固定曲目，提供給將進場欣賞本次台北演唱會的粉絲參考。

▲周杰倫明天起在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

周杰倫「嘉年華」演唱會預計歌單

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▲周杰倫出道24年經典歌曲無數。（圖／杰威爾提供）

而周杰倫出道24年，創作歌曲超過200首，《ETtoday星光雲》也整理14首周董近年已鮮少在演唱會上演出或被點歌的歌曲，讓這次準備參與點歌，又想點冷門歌曲的歌迷參考。

1. 〈火車叨位去〉：收錄在專輯《八度空間》，是周杰倫第一次嘗試，也是少有的閩南語歌曲，但周董幾乎沒有在演唱會上唱過這首歌，網傳其實過去曾被點過兩次，但周董都沒有唱。

2. 〈娘子〉：收錄在專輯《周杰倫》中的經典歌曲，卻很少在演唱會上唱過。

3. 〈皮影戲〉：收錄在專輯《驚嘆號》，由唐從聖填詞，MV也瀰漫濃濃的台灣味，幾乎沒有在演唱會上唱過。

4. 〈扯〉：收錄在專輯《我很忙》，他雖曾在演唱會上表演過扯鈴，但也沒有唱這首歌。

5. 〈你好嗎〉：收錄在專輯《驚嘆號》。

6. 〈一口氣全唸對〉：收錄在專輯《哎呦, 不錯哦》，難度頗高的歌曲，如同歌名「一口氣全唸對」，副歌一段看似毫無意義的一串文字，中間每個字都穿插了61個「咪」字，要一口氣全唸對。

7. 〈陽明山〉：收錄在專輯《哎呦, 不錯哦》，10年前曾在「魔天倫」巡迴演唱會上獻唱。

8. 〈怎麼了〉：收錄在專輯《哎呦, 不錯哦》，與前師妹袁詠琳的合唱曲。

9. 〈超跑女神〉：收錄在專輯《驚嘆號》，也被歸類在冷門歌之一。

10. 〈雙刀〉：收錄在專輯《葉惠美》，也是周董招牌的中國風歌曲，20年前演唱會上曾唱過，但近年較少再聽到。

11. 〈藍色風暴〉：收錄在專輯《十一月的蕭邦》，曾是2005年百事可樂廣告主題曲，多年沒在演唱會上唱過，直到6年前在香港演唱會上終於被歌迷點到。

12. 〈世界未末日〉：收錄在專輯《驚嘆號》，10年前曾在香港演唱會上唱過。

13. 〈同一種調調〉：收錄在專輯《葉惠美》，也是百事可樂的廣告曲，但也幾乎沒在周董演唱會上聽過現場演出。

14. 〈琴傷〉：收錄在專輯《驚嘆號》，還曾獲選為大陸《語文教學與研究》讀本教材。

▲周杰倫。（圖／杰威爾提供）

此外，有網友也整理出周董演唱會點歌注意事項，包括不可以點〈七里香〉，原因是這首歌本來就是演唱會的最後一首定番歌曲，還有盡量不要點周董寫給別人的歌、不要點前面已經唱過的歌。