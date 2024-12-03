ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

炎亞綸第一次公開「發長文護愛」後首露面！　親揭另一半心情

記者黃庠棻／台北報導

藝人炎亞綸近期開始復出於螢光幕前，並且重新活躍在各大社群平台上，先前在七夕宣傳新戲播出時，大方認了戀愛中的消息，但因為先前曾被週刊拍到與另一半同框的畫面，讓他在社群網站上發長文護愛。今（2）日他出席活動時，也談及了此事。

▲炎亞綸出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲炎亞綸出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

炎亞綸今（2）日現身富邦美術館出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽與TAFAD 專場派對，這也是他被拍到跟另一半同框後的首次露面，被問到目前的心情，馬上笑說「我很好」，另一半的心情也沒有受到太大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炎亞綸出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲炎亞綸出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，炎亞綸進一步表示自己罕見在社群網站上發出長文談及感情之事，笑說「以前沒有發過，可能文思泉湧」，談到與另一半的戀情，表示雙方都尊重彼此的感受，因此才會發文保護對方，直呼戀情「很夢幻、美好之下，也必須有堅定的堅持，才會讓彼此有進有退」。

▲炎亞綸表達想要保護戀愛對象的決心。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

▲炎亞綸先前發文護愛。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

不過，炎亞綸也坦言自己雖然喜歡也樂於分享私事，但目前還沒有想要公開另一半的想法，認為公開一事並非自己一個人的事情，還是要幫另一半以及雙方的感情「劃一個底線」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男遇鵝群結伴禮貌示好 　下秒被追趕急後退撤離

推薦閱讀

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

球星男友和前女友勾勾纏！「還刷他信用卡」劉雨柔2原因切心分手

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

舒華「低胸煮飯」穿超辣！解放細肩帶…身材太兇全被拍 震撼22萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！　兒：沒工作過更爽

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天後人走了

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」！深夜297字開罵：賤人

獨家／劉家昌離世　好友白冰冰嘆：生前心情很不好

才宣布女兒出道！　「媽媽AV女優」要引退了　

獨家／「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角！　球團回應了

助理太帥「陸劇男神穿太醜被當空氣」！站姐也認錯人　粉絲怒了逼開除

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」！　去世前2天才PO文曬風景

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

炎亞綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許光漢公開擇偶條件！　飛東京「2天拍20小時外景」敬業過程曝光
  2. 劉子千5年前改姓「章」　劉家昌「最後貼文痛罵家人」：改姓幽默
  3. 人前恩愛！劉家昌實瞞離婚28年　甄珍吐心酸：想給劉子千完整的家
  4. 舅舅是劉家昌！高怡平聞憾事震驚「20年沒聯絡」　悲痛發聲：我很愛他
  5. 56歲蕭薔內臟脂肪只有1！　右肩疼痛就醫「全身健檢」結果超驚人
  6. 劉家昌傳癌逝！曾政大輟學「創作3千首歌」　陳昇評：在我心中是神
  7. 炎亞綸第一次公開「發長文護愛」後首露面！　親揭另一半心情
  8. 賈永婕直播落淚…露面吐轉職風波！　蔡淑臻公開放閃185cm男友
  9. 劉家昌昔翻臉前妻「再轟兒不孝」　切割章立衡：不姓劉不能拿錢
  10. 劉家昌驚傳辭世「最後PO文曝光」　哀訴心願：再唱〈我是中國人〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366