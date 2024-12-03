炎亞綸第一次公開「發長文護愛」後首露面！　親揭另一半心情

記者黃庠棻／台北報導

藝人炎亞綸近期開始復出於螢光幕前，並且重新活躍在各大社群平台上，先前在七夕宣傳新戲播出時，大方認了戀愛中的消息，但因為先前曾被週刊拍到與另一半同框的畫面，讓他在社群網站上發長文護愛。今（2）日他出席活動時，也談及了此事。

▲炎亞綸出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

炎亞綸今（2）日現身富邦美術館出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽與TAFAD 專場派對，這也是他被拍到跟另一半同框後的首次露面，被問到目前的心情，馬上笑說「我很好」，另一半的心情也沒有受到太大影響。

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▲炎亞綸出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，炎亞綸進一步表示自己罕見在社群網站上發出長文談及感情之事，笑說「以前沒有發過，可能文思泉湧」，談到與另一半的戀情，表示雙方都尊重彼此的感受，因此才會發文保護對方，直呼戀情「很夢幻、美好之下，也必須有堅定的堅持，才會讓彼此有進有退」。

▲炎亞綸先前發文護愛。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

不過，炎亞綸也坦言自己雖然喜歡也樂於分享私事，但目前還沒有想要公開另一半的想法，認為公開一事並非自己一個人的事情，還是要幫另一半以及雙方的感情「劃一個底線」。