離婚爽啦！43歲小甜甜布蘭妮　飛墨西哥慶生氣色絕佳

圖文／鏡週刊

布蘭妮（Britney Spears）在12月2日生日這天，慶祝自己43歲生日，也同時宣佈自己離婚成功，恢復單身了。所以她給自己的生日禮物，就是跑去墨西哥享受單身假期。

根據媒體取得的法院文件，布蘭妮與前夫山姆阿斯加里（Sam Asghari）雖然在5月達成離婚協議，但是在法律上生效是於12月2日，也就是布蘭妮生日這天。同時他們也在法律文件上標示為「無爭議」，意味雙方在向法院提出離婚申請之前，已經就財產或撫養權等細節，都達成了協議。兩人是在2022年6月舉行婚禮，2023年8月就宣佈分手、尋求離婚。

當時山姆對外表示，「經過6年的愛與彼此承諾，我和我的妻子決定一起結束這趟旅程。我們會堅持對彼此的愛與尊重，我祝福她永遠順利。事情就是發生了。要求隱私似乎很荒謬，我會要求每個人，包括媒體在內，都能善良與體貼。」布蘭妮是發文，「大家都知道，我跟他已經不在一起了...無論是跟誰，6年都不算短的日子，所以我有點震驚...可是我不是來解釋來龍去脈的，因為這根本不關其他人的事！！！但老實說我痛到無法忍受了！！！」

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至於生日這天，布蘭妮本人跟朋友，搭乘私人專機飛往墨西哥，展開她的單身假期。她個人則是在Instagram上發文，展示一個迷你尺寸、以巧克力裝飾的草莓蛋糕。

至於另外一位前夫凱文費德林（Kevin Federline）曾在2022年對英國媒體表示，他們的兩個小孩，尚恩與傑登都受不了布蘭妮、不想見到她。但11月時布蘭妮與如今18歲的傑登在洛杉磯的家碰面，據悉這場母子重逢讓她非常開心、一掃陰霾。

至於前夫山姆阿斯加里，在布蘭妮生日這天，參加賭城的慈善晚宴活動，被問到單身的想法，他回答：「生活都是靠自己創造的，要學會怎麼過最舒服，這就是人生的一部分。盡量表持樂觀。必須多多觀察，理解現實；與其在乎他人指指點點，不如多專注在自己的生活。」



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