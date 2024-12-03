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求學目睹霸凌「學長踹飛同學」　金鐘男星看完全過程傻眼了！

記者黃庠棻／台北報導

公視人生劇展《細漢大仔》由吳政迪、陸夏、朱宥丞主演。導演林英作也兼製作、編劇，由原作者姜素秋創作劇本曾入圍第39屆優良電影劇本。故事描述無一技之長的阿文在20歲時誤入歧途、加入幫派，在一次家人勃谿後離家；沒想到12年後返家已是個出獄的更生人，面對破碎的家庭和茫然的人生，妹妹瑞琪為了生活也走入紅塵，鄰居李銘則因目睹阿文見義勇為，希望他能當自己的保鑣。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱宥丞（左起）、陸夏、吳政迪主演《細漢大仔》。（圖／記者屠惠剛攝）

今（3）日《細漢大仔》舉行媒體茶敘，導演林英作提到，故事創作靈感來自一則社會新聞，講述一名更生人出獄後，發現老大答應的安家費沒有兌現，加上近來校園霸凌等議題。他認為這個故事具有強烈的社會寫實性，「非常適合公視人生劇展的平台」，將原本較為龐雜的角色和劇情簡化、聚焦於主角阿文的轉變，並加入輕喜劇與一點魔幻寫實元素，呈現出更具戲劇張力的故事。

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▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱宥丞（左起）、陸夏、吳政迪主演《細漢大仔》。（圖／記者屠惠剛攝）

為了讓作品更貼近現實，林英作也做了不少田野調查，包括參考編劇的親身經歷，訪問更生人了解他們的用語和生活等。期盼《細漢大仔》讓觀眾看到社會底層的真實樣貌，並反思更生人面臨的困境和社會的包容度。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱宥丞（左起）、陸夏、吳政迪主演《細漢大仔》。（圖／記者屠惠剛攝）

金鐘影帝吳政迪在劇中飾演更生人阿文，他坦言這個角色與他本人相差甚遠，為了更貼近角色，他特別蓄鬍、胸前紋龍刺青，轉為更生人後又帶著滄桑感，凸顯角色的滄桑和無奈。吳政迪認為阿文是一個本性善良的人，只是因為年少輕狂誤入歧途，他希望透過自己的詮釋，讓觀眾感受到阿文內心的掙扎和渴望改變的決心。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳政迪。（圖／記者屠惠剛攝）

朱宥丞劇中飾演因為學校霸凌問題跟更生人「阿文」走在一起的學生「李銘」，朱宥丞自己則認為不會是被霸凌者，更不可能是去霸凌人家的，也認為在求學階段「跟戲裡面蠻像的，都是因為男女關係、喜歡的女生，會引起同學們的衝突」，小四時也遇過隔壁班「打架把人家衣服給扯了從樓上丟下去」，但拍完作品後認為「好與壞」可能都處於灰色地帶。後來也因為演員的關係，轉到自學機構繼續求學。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱宥丞。（圖／記者屠惠剛攝）

而吳政迪談到霸凌，透露自己從國中就就讀劇校，有很長一段時間都住在學校裡面，當時學長學弟制很嚴重，曾有過晚上被學長叫到走廊站在一排，目睹同學毫無理由被學長踹飛的經驗，當下心情只有震驚跟害怕，一直到高中才意識到可以把霸凌事件跟老師講。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳政迪。（圖／記者屠惠剛攝）

《細漢大仔》不僅呈現出黑道和更生人的議題，更探討了家庭、親情、夢想等普世價值，導演希望透過寫實的鏡頭語言和演員們的精湛演出，帶給觀眾更多思考和感動。這齣帶著輕喜劇感的社會寫實劇，公視人生劇展《細漢大仔》將於本週日（12/8）晚間10時，公視13台首播，隔週日中午12時上架公視＋平台。

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細漢大仔, 吳政迪, 陸夏, 朱宥丞

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