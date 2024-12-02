韓瑜丟直球告白柯叔元！　他藏心意「忍痛拒絕」被抓包前妻還活著

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》第二十集引發觀眾熱議。劇中，阿榮（柯叔元飾）與阿玉（韓瑜飾）合力準備餐廳菜單拍攝時，阿榮情不自禁流露出對阿玉的感情，曖昧在兩人之間流動，但阿榮卻顯得小心翼翼不敢越界。

▲《阿榮與阿玉》韓瑜跟柯叔元的感情戲越來越深刻。（圖／華視、東森超視提供）

知道阿榮對自己的深情與心意後，阿玉感動之餘決定直球出擊，不料阿榮竟然否認仍喜歡阿玉，拒絕了阿玉的告白。阿玉沒面子又羞愧，當晚就搬離了陳家，在阿玉離開後，阿榮宛如行屍走肉，阿蓮（柏妍樺飾）不放心於是跟蹤他，也因此發現了阿榮埋藏深處的秘密，原來前妻美滿竟然還活著。

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▲柯叔元被發現前妻還活著。（圖／華視、東森超視提供）



在《阿榮與阿玉》劇中，海亮藉機進入陳家，偷偷搜集Nana的日常用品，期待用來進行DNA測試，確認自己到底是不是Nana的爸爸。回憶起那場戲的當下，張睿家難掩緊張情緒，笑說「躲在衣櫃裡面的時候，那種怕被發現的感覺，腎上腺素瞬間飆升，連呼吸都變得小心翼翼。這樣的氛圍下，我就很容易融入像小偷怕被人發現的情境裡，也不用刻意去表演，那種真實的緊張急迫感就自然呈現出來了。」

▲柯叔元被發現前妻還活著。（圖／華視、東森超視提供）

戲中，海亮我行我素讓眾人頭痛不已，遇上這種以自我為中心的人到底該如何相處，柏妍樺直言「就不相處了吧哈哈哈，我會盡量離他遠遠的。」談到海亮強勢又固執的性格，黃新皓別有一番感觸，表示「我自己在另外一個領域裡，也曾和海亮是一樣的性格，但我後來自己漸漸意識到這樣的性格帶給別人的傷害，最後決定做出改變。」面對百百款不同的性格，每個人的應對和相處方式也都截然不同。

▲《阿榮與阿玉》播出後受到討論。（圖／華視、東森超視提供）



本集中，阿榮與阿玉感情持續升溫，回憶兩人過往情感的點點滴滴，曖昧卻又小心翼翼地酸甜氛圍感拉滿，韓瑜笑稱「有演出可愛好笑的感覺就好。」更透露最難拍的其實就是喜劇，因為節奏要抓好很難，戲外也不忘對阿榮喊話「感謝叔元哥的帶領，因為哥的帶動，才有共鳴。」

▲《阿榮與阿玉》播出後受到討論。（圖／華視、東森超視提供）

談到阿榮和阿玉間心意相通卻又不敢戳破的曖昧，柏妍樺直言「我沒辦法這樣猜來猜去、拐彎抹角曖昧，是我的話會拿出120％的真誠告訴他，我非常喜歡他，讓對方也勇敢向我坦誠心意。」黃新皓也笑言「是我的話就會表白，然後直接看對方的回應。」

▲《阿榮與阿玉》播出後受到討論。（圖／華視、東森超視提供）

相較於直球派的柏妍樺和黃新皓，張睿家則是和阿榮一樣較為謹慎，他認為「互有好感代表雙方的頻率有對到，如果在生活中都能適應彼此，就可以等待時機，將自己的心意暗示或告訴對方。」阿榮、阿玉間的CP不只讓觀眾期待，也讓同劇的演員們緊張不已。

▲《阿榮與阿玉》播出後受到討論。（圖／華視、東森超視提供）



12月3日即將播出的《阿榮與阿玉》第二十二集，阿興（張再興飾）終於和阿玉和解，更引出阿興對阿玉的情感，阿榮似乎有了新情敵。海亮千方百計想套瞬美說出真相，可惜瞬美不上當，海亮也漸漸想通自己喜歡Nana與血緣無關，對瞬美的感情再也無法壓抑，終於決定告白，這對歡喜冤家的感情究竟會如何發展？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。