鍾欣凌錄影「玩高空滑索重摔」引網擔憂！　本人親上火線還原情況

記者孟育民／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記》，第二季由楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，與超大咖影后閨蜜鍾欣凌和嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。節目於昨（1日）播出第二集，三位姐姐及許志成導演，特別上線與觀眾分享拍攝心情，前陣子爆紅的鍾欣凌高空滑索「黑鮪魚式落地影片」，影片掀起網友擔憂，鍾欣凌本人也現身說法：「其實那個真的很安全，是難在要跨出那一步，落地的地方其實很安全很舒服的，就像躺在軟木塞墊上。」

▲鍾欣凌重摔掀起網友討論。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

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鍾欣凌玩高空滑索直接摔倒在地，讓旁邊的嚴藝文笑到停不下來，不過畫面播出後，讓網友擔憂節目安全問題，更留言「這樣會受傷吧」，對此她親上火線報平安，哭笑不得地解釋當時她在地上的原因：「我真的已經沒有力氣了可以讓我睡一下嗎，我所有的精力都在跨出那一剎那用完了。」也暖心地再次呼籲觀眾們不用擔心。

▲三人在節目中展現最真實的一面。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

而昨晚遠在新加坡的楊貴媚也特地遠端連線直播與大家同樂，直播一開始就看到鍾欣凌以非常居家狀態穿著睡衣登場，還在直播中催促二寶去寫作業：「哪有人十點了還沒寫作業的。」非常親民的舉動讓大家噴笑。在第二集中三位姐姐與洪大姐道別時都哭成一團，楊貴媚也分享說：「洪大姐真的是很大器的人，要跟她分別真的很捨不得。」

鍾欣凌回憶當時也表示：「洪大姐心很開闊，完全沒有保留的給我們，當時道別後想到她要一個人開兩個小時的車回去就覺得很落寞。」嚴藝文也心有戚戚焉地說：「在觀光列車上就已經跟洪大姐聊了很多，就像兩個女人聊生活大小事一樣，一想到她要自己一個人開車回家也很捨不得，如果換成是我一個人開車回去一定會哭。」

▲▼在日本工作的洪大姐個性超可愛，逗得大家笑不停。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

另外，在第二集節目中，三位姐姐帶領著小鮮肉張軒睿到洪大姐的居酒屋擔任工讀生，原本負責倒生啤酒的嚴藝文接連失敗，在一連串的「啊」叫聲後說：「這我不會用，我好沮喪喔。」身為在戲劇《我的男孩》中演出過嚴藝文兒子的小鮮肉張軒睿馬上跳出來幫嚴藝文扛下這個工作，還笑說：「失敗我自己喝，當懲罰。」連洪大姐都稱讚說：「你看你兒子多棒！」

▲張軒睿居酒屋打工靠臉喝酒，竟被日本女客人請喝五杯啤酒。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

在居酒屋中帥氣表現的張軒睿竟有日本女客人被他帥氣的模樣打動，請喝五杯生啤酒，鍾欣凌吃醋地說：「當我們塑膠喔！」張軒睿一臉自信的說：「我靠臉喝酒啊。」讓三位姐姐羨慕不已。