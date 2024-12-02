ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾欣凌錄影「玩高空滑索重摔」引網擔憂！　本人親上火線還原情況

記者孟育民／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記》，第二季由楊貴媚及謝汶芳擔任節目總製作人，與超大咖影后閨蜜鍾欣凌和嚴藝文，一同跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」三高主持人。節目於昨（1日）播出第二集，三位姐姐及許志成導演，特別上線與觀眾分享拍攝心情，前陣子爆紅的鍾欣凌高空滑索「黑鮪魚式落地影片」，影片掀起網友擔憂，鍾欣凌本人也現身說法：「其實那個真的很安全，是難在要跨出那一步，落地的地方其實很安全很舒服的，就像躺在軟木塞墊上。」

▲▼張軒睿居酒屋打工靠臉喝酒 竟被日本女客人請喝五杯啤酒。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲鍾欣凌重摔掀起網友討論。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾欣凌玩高空滑索直接摔倒在地，讓旁邊的嚴藝文笑到停不下來，不過畫面播出後，讓網友擔憂節目安全問題，更留言「這樣會受傷吧」，對此她親上火線報平安，哭笑不得地解釋當時她在地上的原因：「我真的已經沒有力氣了可以讓我睡一下嗎，我所有的精力都在跨出那一剎那用完了。」也暖心地再次呼籲觀眾們不用擔心。

▲▼張軒睿居酒屋打工靠臉喝酒 竟被日本女客人請喝五杯啤酒。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲三人在節目中展現最真實的一面。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

而昨晚遠在新加坡的楊貴媚也特地遠端連線直播與大家同樂，直播一開始就看到鍾欣凌以非常居家狀態穿著睡衣登場，還在直播中催促二寶去寫作業：「哪有人十點了還沒寫作業的。」非常親民的舉動讓大家噴笑。在第二集中三位姐姐與洪大姐道別時都哭成一團，楊貴媚也分享說：「洪大姐真的是很大器的人，要跟她分別真的很捨不得。」

鍾欣凌回憶當時也表示：「洪大姐心很開闊，完全沒有保留的給我們，當時道別後想到她要一個人開兩個小時的車回去就覺得很落寞。」嚴藝文也心有戚戚焉地說：「在觀光列車上就已經跟洪大姐聊了很多，就像兩個女人聊生活大小事一樣，一想到她要自己一個人開車回家也很捨不得，如果換成是我一個人開車回去一定會哭。」

▲▼張軒睿居酒屋打工靠臉喝酒 竟被日本女客人請喝五杯啤酒。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲▼在日本工作的洪大姐個性超可愛，逗得大家笑不停。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲▼張軒睿居酒屋打工靠臉喝酒 竟被日本女客人請喝五杯啤酒。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

另外，在第二集節目中，三位姐姐帶領著小鮮肉張軒睿到洪大姐的居酒屋擔任工讀生，原本負責倒生啤酒的嚴藝文接連失敗，在一連串的「啊」叫聲後說：「這我不會用，我好沮喪喔。」身為在戲劇《我的男孩》中演出過嚴藝文兒子的小鮮肉張軒睿馬上跳出來幫嚴藝文扛下這個工作，還笑說：「失敗我自己喝，當懲罰。」連洪大姐都稱讚說：「你看你兒子多棒！」

▲▼張軒睿居酒屋打工靠臉喝酒 竟被日本女客人請喝五杯啤酒。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

▲張軒睿居酒屋打工靠臉喝酒，竟被日本女客人請喝五杯啤酒。（圖／ 桂田文化藝術基金會、桂田文創 提供）

在居酒屋中帥氣表現的張軒睿竟有日本女客人被他帥氣的模樣打動，請喝五杯生啤酒，鍾欣凌吃醋地說：「當我們塑膠喔！」張軒睿一臉自信的說：「我靠臉喝酒啊。」讓三位姐姐羨慕不已。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

推薦閱讀

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

郭采潔難得回台灣！「驚喜現身戶政事務所」全被拍 0偽裝近況照曝

郭采潔難得回台灣！「驚喜現身戶政事務所」全被拍 0偽裝近況照曝

《雪天使》3主角隔20年合體了！　掀劇迷回憶殺：腦中秒浮出旋律

《雪天使》3主角隔20年合體了！　掀劇迷回憶殺：腦中秒浮出旋律

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

王柏傑、謝欣穎傳已分手！　「結束3年戀情」經紀人回應了

昔偷吃5女遭封「世紀渣男」！40歲男星改當外包工人...最新現況曝

美女主播「素顏遛小孩」！一家三口現身八里全被拍 私下真實互動曝

賈永婕豔照外洩認了「被婆婆唸一頓」！原因超傻眼 公公1舉動逼哭她

唐綺陽運勢／水逆還沒完！牡羊「小心出現第三者」 巨蟹建議浪漫點

20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！

〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

老少女奇遇記, 鍾欣凌, 嚴藝文, 楊貴媚, 張軒睿

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 士檢「扣押周杰倫黃牛票」 證實原價讓出　歌迷哭出來：沒機會買了
  2. 吳淡如15歲女兒「神遺傳鉛筆腿」！打工被拍照 千人讚爆：真的漂亮
  3. 快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」　缺席活動原因曝光！
  4. 大野智「被大量造謠」違法遭緊急逮捕！　公司嚴正採取法律手段
  5. 爆與王柏傑3年戀情分手！　謝欣穎「臨時取消」信義區公開活動
  6. 網美火鍋店被控「要常溫水來熱水」！害4歲孩燙紅慘叫 歌手：很自責
  7. 郭彥均嘆「當爸爸很衰」一句話惹她落淚！　爆9歲愛女沒喝過可樂掀討論
  8. 鍾欣凌錄影「玩高空滑索重摔」引網擔憂！　本人親上火線還原情況
  9. 《剪刀手愛德華》2經典不需要續集！　提姆波頓親吐堅持原因
  10. 《海洋奇緣2》金曲歌后中文配音被讚爆！票房破三千萬奪全台冠軍

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366