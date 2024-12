〈APT.〉MV親臉「是火星人提議」！　Rosé還原拍攝現場笑翻

記者劉宛欣/綜合報導

BLACKPINK成員Rosé近來靠著與火星人布魯諾(Bruno Mars)合作的歌曲〈APT.〉在全球颳起旋風。她近日登上JTBC《News Room》,大方分享製作歌曲的幕後,Rosé表示:「當時在海外工作,我教了大家我最喜歡的Apartment Game,大家反應很好,最後這個遊戲變成了歌曲的一部分,還加入了一些愛情元素,講述在公寓裡相遇後快樂玩耍的故事。」

▲〈APT.〉親吻臉頰的畫面曾引發熱議。(圖/翻攝自〈APT.〉MV)

談到與火星人的合作經驗,Rosé坦言一開始覺得不可思議,但對方給予她許多啟發與幫助,甚至笑著囑咐她:「去新聞上說火星人布魯諾是最棒的!」Rosé也提到,布魯諾指導她改變唱腔,將歌曲中的情感更加釋放「他要我像在遠處對某人喊話一樣唱『Hold on, I'm on my way』,我學到了很多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Rosé透露親吻臉頰的部分是火星人提議。(圖/翻攝自JTBC)

Rosé提到MV中的親吻臉頰的畫面,其實是火星人布魯諾提議的,她笑著表示自己一開始還反問對方「為什麼是我來做?,火星人布魯諾解釋「如果是我來,會更奇怪。」Rosé想了想,覺得對方說得對,「畫面看起來應該真的會有點奇怪。」於是誕生了掀起熱議的場面。

Rosé最後也談到她的音樂夢想,期望未來能繼續創作出屬於自己、誠實的音樂,同時透露BLACKPINK的未來計劃:「明年我們應該會推出新專輯,並計劃展開巡演。」這番話讓粉絲對團體的回歸充滿期待。