田馥甄2年前「失聲」取消演唱會成心理陰影！認了：對歌迷很愧疚

記者劉宛欣／綜合報導

歌后田馥甄2022年前後因失聲與地震兩度取消演唱會，坦言對歌迷產生了深深的愧疚。近日，她參加好友曾寶儀的新書分享會，首次公開談到當時的心情，忍不住哽咽表示：「一直很想要彌補跟覺得很虧欠，這個造成我心裡其實滿大的陰影。」她還提到，今年參加「2024池上秋收稻穗藝術節」時，一度險些因為颱風取消，讓她焦慮到擔心自己會被貼上「衰的代言人」的標籤。

▲田馥甄2022年兩度因故取消演唱會，造成心理陰影。（圖／翻攝自田馥甄Instagram）

田馥甄回憶起演唱會《一一巡演》因感冒失聲而被迫延期時，對歌迷充滿愧疚：「在舞台上唱歌時，我常心驚膽跳，不知道自己下一秒能不能撐住，這種不安歌迷也都感同身受。」她心疼粉絲的陪伴與支持，坦言：「看到大家和我一樣煎熬，我真的覺得很抱歉，因為我無法給出最好的自己。」然而巡演準備重啟時，又因強震再次延期，她坦承：「期待又失望，期待又落空，這讓我一直覺得很虧欠。」

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▲田馥甄對歌迷感到愧疚。（圖／翻攝YouTube／曾寶儀的人生藏寶圖）

今年「2024池上秋收稻穗藝術節」，因為颱風逼近，田馥甄一度擔心活動取消，她笑說：「這活動已經辦了十幾屆，偏偏輪到我要當嘉賓又可能取消？」自嘲根本是活動取消代言人，她甚至坦言，如果當時演出又泡湯「我真的會覺得萬劫不復，沒有辦法再面對大家。」所幸，活動最終如期舉行。

就在感到焦慮時，好友任家萱（Selina）傳來兒子「小腰果」的照片，讓田馥甄深受鼓舞。她看到小腰果照片後，心情頓時豁然開朗，她感慨地說：「所有的擔心都是多餘的，準備好與你相遇的人，他們一定也已做好萬全準備。」最終，演出也順利完成。