敖犬辣妻放送「邪惡視角」內衣照！網讚老公好大方　釣出本尊回應

記者劉宛欣／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）與前空姐女友發發穩定交往多年後，小倆口終於在10月底登記結婚，喜獲大批粉絲的祝福，兩人甜蜜的互動經常閃瞎眾人。發發1日在Instagram曬出一系列火辣內衣居家照，姣好的身材一覽無遺，更讓網友直呼「老公好大方」，竟然願意讓老婆曬出展示身材的照片。

▲發發與敖犬穩交多年，上個月終於結婚。（圖／翻攝自發發Instagram）

發發1日在Instagram上分享了一組性感居家寫真，照片中她身穿一套白色蕾絲內衣，些微的透膚設計，完美展現她纖細修長的身材線條。最吸引人注意的是她躺在沙發上仰視鏡頭的照片，可看到她抬起纖細雙腿，一手放在胸前，一手放在腿上，畫面剛好遮掉私密處，搭配她撫媚的眼神，火辣指數爆表。內文她則寫下「天氣很冷！來點辣的給大家補一補，這樣的辣度算是小辣？中辣？」

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▲發發的辣照引起熱烈迴響。（圖／翻攝自發發Instagram）

照片一出引起網友熱烈迴響，紛紛表示「腳底是可以免費看的嗎？」、「發發好辣，這是大辣等級」、「超級辣的，要流鼻血了」、「謝謝犬哥」、「老公要好大方，先接受到老婆分享這些照片」，該留言則釣出敖犬親自回應「好身材健康露ok」，此外，敖犬也留言表示「欸犯規喔，妳找哪位攝影拍這種辣照」，卻被發發戳破照片就是他拍的「這個只能給你拍啊，謝謝最佳攝『淫』師」。