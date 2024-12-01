ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

敖犬辣妻放送「邪惡視角」內衣照！網讚老公好大方　釣出本尊回應

記者劉宛欣／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）與前空姐女友發發穩定交往多年後，小倆口終於在10月底登記結婚，喜獲大批粉絲的祝福，兩人甜蜜的互動經常閃瞎眾人。發發1日在Instagram曬出一系列火辣內衣居家照，姣好的身材一覽無遺，更讓網友直呼「老公好大方」，竟然願意讓老婆曬出展示身材的照片。

▲發發的辣照引起熱烈迴響。（圖／翻攝自發發Instagram）

▲發發與敖犬穩交多年，上個月終於結婚。（圖／翻攝自發發Instagram）

發發1日在Instagram上分享了一組性感居家寫真，照片中她身穿一套白色蕾絲內衣，些微的透膚設計，完美展現她纖細修長的身材線條。最吸引人注意的是她躺在沙發上仰視鏡頭的照片，可看到她抬起纖細雙腿，一手放在胸前，一手放在腿上，畫面剛好遮掉私密處，搭配她撫媚的眼神，火辣指數爆表。內文她則寫下「天氣很冷！來點辣的給大家補一補，這樣的辣度算是小辣？中辣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲發發的辣照引起熱烈迴響。（圖／翻攝自發發Instagram）

▲發發的辣照引起熱烈迴響。（圖／翻攝自發發Instagram）

▲發發的辣照引起熱烈迴響。（圖／翻攝自發發Instagram）

照片一出引起網友熱烈迴響，紛紛表示「腳底是可以免費看的嗎？」、「發發好辣，這是大辣等級」、「超級辣的，要流鼻血了」、「謝謝犬哥」、「老公要好大方，先接受到老婆分享這些照片」，該留言則釣出敖犬親自回應「好身材健康露ok」，此外，敖犬也留言表示「欸犯規喔，妳找哪位攝影拍這種辣照」，卻被發發戳破照片就是他拍的「這個只能給你拍啊，謝謝最佳攝『淫』師」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

Jisoo連三年稱霸「2024全球最美女星」！　TOP10名單曝光

Jisoo連三年稱霸「2024全球最美女星」！　TOP10名單曝光

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

張景嵐認愛「金鐘男星帥兒」近2年　私下戀愛細節大方全說了！

張景嵐認愛「金鐘男星帥兒」近2年　私下戀愛細節大方全說了！

《終極警探》布魯斯威利失智近況曝！　手持「1牌子」與女兒合影網不捨

《終極警探》布魯斯威利失智近況曝！　手持「1牌子」與女兒合影網不捨

NewJeans「主張1手段太高明」！ADOR被壓著打　專家：局面大反轉

NewJeans「主張1手段太高明」！ADOR被壓著打　專家：局面大反轉

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

AKMU林口開唱「演唱會唱成見面會」詐欺爆爭議！台粉氣瘋：吿到消基會

AKMU林口開唱「演唱會唱成見面會」詐欺爆爭議！台粉氣瘋：吿到消基會

大咖天后台上親了！謝金燕辣到「胸前只有兩條帶遮點」害羞認：20年沒接吻

大咖天后台上親了！謝金燕辣到「胸前只有兩條帶遮點」害羞認：20年沒接吻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《影后》胖姐真人是她！遭正妹新人背叛拍三級片　徐若瑄也是她帶的

恭喜！蕭煌奇當眾求婚了　女方驚人身份曝光

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰　驚人尺度震撼日網

Jisoo連三年稱霸「2024全球最美女星」！　TOP10名單曝光

林志玲一家三口「零遮掩放天燈」　AKIRA穿情侶裝甜蜜告白

最美童星「獨帶2孩移居紐西蘭」近況曝！　網讚：怎麼做到還像20歲

張景嵐認愛「金鐘男星帥兒」近2年　私下戀愛細節大方全說了！

《終極警探》布魯斯威利失智近況曝！　手持「1牌子」與女兒合影網不捨

NewJeans「主張1手段太高明」！ADOR被壓著打　專家：局面大反轉

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

發發, 敖犬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 敖犬辣妻放送「邪惡視角」內衣照！網讚老公好大方　釣出本尊回應
  2. 《SCOOL》4個月燒2億卻挨轟！　CEO曝內幕快氣哭：還被比中指
  3. 尪初戀突現身「小孩爸竟是自己老公」　江祖平瘋魔假自首真輕生！
  4. 大咖天后台上親了！謝金燕辣到「胸前只有兩條帶遮點」害羞認：20年沒接吻
  5. 謝承均認了東區餐酒館宣布熄燈！　「結束11年營業」關閉原因曝光
  6. 《SCOOL》7人名單曝...他慘被罵翻　正面反擊酸民：我不會被打敗！
  7. 高爾宣滿分好爸爸：抱女兒都不痠！分食愛妻月子餐　開唱帶著萌娃照
  8. 李吳兄弟合作羅時豐擦火花！　遭爆誤摔麥克風惹怒女歌手急道歉
  9. 張景嵐認愛「金鐘男星帥兒」近2年　私下戀愛細節大方全說了！
  10. 勝利現身澳門夜店爆「留1句話挑釁向佐」！極樂酒局曝光　網一看怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366