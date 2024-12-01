鹿晗為音樂節拚了！　1天1餐連續4個月「戴護膝跑10km」

記者張筱涵／綜合報導

鹿晗於11月23日、24日亮相佛山「gapday音樂節」，接連演唱多首歌曲，展現高水準舞台表現，而他更為了這場演出，早在4個月前就開始準備，以絕對專業的態度力求完美呈現。

▲鹿晗展現超強自律精神。（圖／翻攝自微博／M鹿M）



鹿晗在「gapday音樂節」接連演唱〈Don't bother〉、〈月球漫步〉、〈夢寐之地〉、〈慢慢slow motion〉等多首歌曲，展現高水準舞台表現。與他一同合作的人員日前透過直播表示，鹿晗為了這場演出早在4個月前就開始準備：「他一天只吃一頓飯，還每天跑10公里，戴著護膝跑步，這些你們可能都不知道吧。」這段話揭示了鹿晗為保持最佳狀態所付出的努力，讓粉絲倍感動容。

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▲鹿晗為音樂節4個月前就開始在飲食和運動上下功夫。（圖／翻攝自微博／娱乐榜姐）



歌迷們紛紛留言表達支持與感動，「成功是留給有準備的人的，他的成功理所當然」、「鹿晗這麼自律，做什麼都會成功」、「膝蓋有舊傷還戴護膝堅持跑10公里，他說得少做得多，真正用行動證明了自己的實力。」更有粉絲讚嘆：「鹿晗為了呈現最佳舞台狀態，準備了4個月，還製作了很多新歌等待和大家見面，這樣高質量的鹿晗，內娛真是福氣。」