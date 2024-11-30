直擊／日本天團攻蛋中文狂賀「恭喜Team Taiwan」　道枝駿佑電暈萬人

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體浪花男子出道以來，首度踏出海外舉辦亞洲巡迴，台灣是首站，11月30日、12月1日連續兩天在台北小巨蛋與粉絲共度歡樂時光。7位成員整場跑，升降台用好用滿，與粉絲近距離接觸，他們展現一百分親切感，特地用中文打招呼，熱愛棒球的藤原丈一郎更是大喊「Team Taiwan冠軍，恭喜」，大西流星也表現對台灣的愛意：「我好喜歡台灣！」全場粉絲激動不已。

▲浪花男子首度來台開唱就攻蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



浪花男子30日在台北小巨蛋揭開演唱會第一天序幕，他們穿著閃亮的舞台造型服裝，鑲上各自專屬的顏色，七彩色的手燈在座位區亮起，7人則是隨著舞台的門打開後現身，道枝駿佑大聲一喊：「我們是浪花男子！」他們帶來歌曲〈NEW CLASSIC〉、〈Join us！〉、〈Kick Start〉，萬人響起熱烈尖叫聲。

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演唱會獻上活力四射的舞台，7位成員更夾雜著中文向粉絲打招呼，長尾謙杜甜喊：「開心嗎，我愛你們」，藤原丈一郎秀出口頭禪「一級棒」，大西流星帶動氣氛：「你們喜歡我跟浪花男子，真的？請說最喜歡浪花男子。」道枝駿佑嗨喊：「台北，台北！我們很想看到你們。」高橋恭平與西畑大吾撩妹：「我愛你們！」觀眾收到他們的告白，在座位上激動不已狂尖叫。

▲浪花男子祝台灣棒球奪勝。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



「浪花男子 LIVE TOUR 2024 ʻ+Alphaʼ」彷彿大型派對，他們唱到〈Happy Happy Birthday!!〉時，場上突然出現7個巨型充氣娃娃，以及圓形氣球，台上台下玩成一片，道枝駿佑率先搶到自己的氣球，搶頭香可以吃蛋糕，他對鏡頭撒嬌喊著「啊」，餵全場吃蛋糕，畫面超融化！

▲浪花男子連續在台開唱2天。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）



他們二度秀出中文自我介紹，分別說著「好QQ」、「我好喜歡台灣」、「見到大家我們開心」、「 愛你們」、「吃多了布丁屁股變得咕溜咕溜」，最後熱愛棒球的藤原丈一郎用中文大喊「我愛看棒球Team Taiwan冠軍，恭喜恭喜！」將氣氛炒到最高點。最後他們輪流用中文手寫信說出對台灣粉絲的謝意，最後安可帶來〈勇氣100%〉、〈SPECIAL KISS〉等歌，結束演唱會。

▲許光漢送花籃祝賀。（圖／記者吳睿慈攝）



值得一提的是，「國民老公」許光漢過去曾和道枝駿佑合作過電影《青春18×2 通往有你的旅程》，他人在軍隊裡，仍送來花籃祝賀：「退伍後在日本見！」兩位男神相約見面。「NANIWA no NIWA in ASIA 浪花男子POP UP STORE 台北場」快閃店至12月8日在華山1914文化創意產業園區西四館開展。