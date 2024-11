直擊／日本天團攻蛋中文狂賀「恭喜Team Taiwan」　道枝駿佑電暈萬人

記者吳睿慈/台北報導

日本人氣團體浪花男子出道以來,首度踏出海外舉辦亞洲巡迴,台灣是首站,11月30日、12月1日連續兩天在台北小巨蛋與粉絲共度歡樂時光。7位成員整場跑,升降台用好用滿,與粉絲近距離接觸,他們展現一百分親切感,特地用中文打招呼,熱愛棒球的藤原丈一郎更是大喊「Team Taiwan冠軍,恭喜」,大西流星也表現對台灣的愛意:「我好喜歡台灣!」全場粉絲激動不已。

▲浪花男子首度來台開唱就攻蛋。(圖/大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供)



浪花男子30日在台北小巨蛋揭開演唱會第一天序幕,他們穿著閃亮的舞台造型服裝,鑲上各自專屬的顏色,七彩色的手燈在座位區亮起,7人則是隨著舞台的門打開後現身,道枝駿佑大聲一喊:「我們是浪花男子!」他們帶來歌曲〈NEW CLASSIC〉、〈Join us!〉、〈Kick Start〉,萬人響起熱烈尖叫聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會獻上活力四射的舞台,7位成員更夾雜著中文向粉絲打招呼,長尾謙杜甜喊:「開心嗎,我愛你們」,藤原丈一郎秀出口頭禪「一級棒」,大西流星帶動氣氛:「你們喜歡我跟浪花男子,真的?請說最喜歡浪花男子。」道枝駿佑嗨喊:「台北,台北!我們很想看到你們。」高橋恭平與西畑大吾撩妹:「我愛你們!」觀眾收到他們的告白,在座位上激動不已狂尖叫。

▲浪花男子祝台灣棒球奪勝。(圖/大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供)



「浪花男子 LIVE TOUR 2024 ʻ+Alphaʼ」彷彿大型派對,他們唱到〈Happy Happy Birthday!!〉時,場上突然出現7個巨型充氣娃娃,以及圓形氣球,台上台下玩成一片,道枝駿佑率先搶到自己的氣球,搶頭香可以吃蛋糕,他對鏡頭撒嬌喊著「啊」,餵全場吃蛋糕,畫面超融化!

▲浪花男子連續在台開唱2天。(圖/大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供)



他們二度秀出中文自我介紹,分別說著「好QQ」、「我好喜歡台灣」、「見到大家我們開心」、「 愛你們」、「吃多了布丁屁股變得咕溜咕溜」,最後熱愛棒球的藤原丈一郎用中文大喊「我愛看棒球Team Taiwan冠軍,恭喜恭喜!」將氣氛炒到最高點。最後他們輪流用中文手寫信說出對台灣粉絲的謝意,最後安可帶來〈勇氣100%〉、〈SPECIAL KISS〉等歌,結束演唱會。

▲許光漢送花籃祝賀。(圖/記者吳睿慈攝)



值得一提的是,「國民老公」許光漢過去曾和道枝駿佑合作過電影《青春18×2 通往有你的旅程》,他人在軍隊裡,仍送來花籃祝賀:「退伍後在日本見!」兩位男神相約見面。「NANIWA no NIWA in ASIA 浪花男子POP UP STORE 台北場」快閃店至12月8日在華山1914文化創意產業園區西四館開展。