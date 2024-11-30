出大事了！銀赫錄選秀節目驚吐：完蛋了　認「恐威脅SJ地位」

記者蔡琛儀／高雄報導

歷經兩個月錄製，男團選秀節目《SCOOL》今（30日）將迎總決賽，主持人利特及六位台韓導師銀赫、羅志祥、李洪基、崔容俊、YUJU、婁峻碩也齊聚一堂，還有師姐團幻藍小熊也到場，利特爆料，節目剛開始錄製時，他問銀赫覺得如何？結果銀赫說：「完了，出大事了！」銀赫也連忙解釋：「聽到出大事可能會誤會，我的意思是說，看到這些年輕練習生感覺潛力無窮，可能會很迅速地成長，威脅到我們SJ，所以才會說完蛋了出大事了。」

▲銀赫。（圖／天空娛樂提供）

今晚《SCOOL》除了邀請線上觀眾與現場6000名粉絲共同投票外，六位導師也將在投票關鍵時刻參與投票，各自選出心中的最佳的七位夢之隊成員。婁峻碩對忙內帝翁印象最深刻，「他實力完全是可以名列前茅，跟他年紀沒有成正比的狀況，讓人驚艷。」

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YUJU則說林川祐很有領導能力，不同的競賽中都能給人不一樣的印象，覺得他很有想法也很成熟；羅志祥讚王學駿，「一開始他沒有很起眼，但後來進步很多，很期待他今天的表演。」李洪基同樣對王學駿很感興趣，直呼他是所有學員中，最讓人看到他想成為偶像的決心。

銀赫則是對鄭美祥、梁哲維頗有印象，「Victor每次任務都可以看到非常明顯的成長，展現不同的魅力，很看好他；鄭美祥實力跟表現都很棒，所呈現的舞台完成度都很高，魅力表現非常可圈可點。」崔容駿稱讚陳麒文、林子宸，「他們在音樂、舞蹈的才能都很棒，對於表演的態度也讓導師很認可，只要他們在，舞台都很穩定，完成度很高。」