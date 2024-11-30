MMA／直播出事！女星失手重摔aespa「最佳女團」獎盃　崩潰當場下跪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓音樂盛事「2024 Melon Music Awards」（甜瓜音樂獎）30日下午在韓登場，紅毯眾星雲集，aespa一連拿下TOP 10獎、最佳表演獎，接著又連奪最佳女團獎，怎料，頒獎女星嚴智允失手摔到她們的獎盃，當場嚇到下跪致歉，4人連忙表示沒關係，但還是讓鏡頭前的粉絲嚇出一身冷汗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女星嚴智允失手重摔aespa「最佳女團」獎盃，嚇到當場下跪。（圖／翻攝自Melon YouTube）



aespa於2024年度過活躍的一年，她們30日一連拿下TOP 10獎、最佳表演獎，稍早又獲頒最佳女團獎，怎料，頒獎女星嚴智允意外摔到獎盃，她當場嚇到下跪、雙手合十表示歉意，鏡頭前突然出現意外，aespa緊急請她站起來表示沒關係。

▲2024是aespa豐收年，她們連拿多獎。（圖／翻攝自Melon YouTube）



場上雖有小插曲，但aespa拿下最佳女團獎，Winter致謝，「非常榮幸，謝謝給我們這個獎，我們會努力明年成為更更更更佳的女團，請多多關注我們。」當鏡頭轉回頒獎人時，嚴智允再次表示「我要謝罪，對不起」，向aespa鄭重道歉。

▲最佳男團獎由RIIZE奪下。（圖／翻攝自Melon YouTube）



最佳男團的部分，則是RIIZE奪下，元彬致謝：「謝謝我們摯愛的粉絲，我知道你們為了讓我們得到這個獎努力很久，你們的心意我們都知道，我們會成為你們的驕傲的，謝謝。」他們補充「明年會推出專輯、也會努力活動，請給予多多應援謝謝」，獲得滿場掌聲。