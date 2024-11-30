直擊／羅志祥一句話...利特、李洪基「罕見激動大吼」全場嚇壞

記者蔡琛儀／高雄報導

男團選秀節目《SCOOL》今（30日）在高雄巨蛋將迎總決賽，主持人利特及六位台韓導師銀赫、羅志祥、李洪基、崔容俊、YUJU、婁峻碩也齊聚一堂。先前羅志祥在首集開錄前受訪，曾表示總決賽的時候要帶喜歡打高爾夫的利特、李洪基一起去打球，今天他表示：「他們後來太忙，沒有約到，但我已經有跟朋友去打（球）了。」

▲《SCOOL》總決賽導師羅志祥。（圖／天空娛樂提供）

沒想到翻譯才剛把話翻完，利特、李洪基得知被羅志祥「放鳥」，立刻激動大吼出聲，嚇了眾人一跳，利特說，昨天才在健身房遇到李洪基，「 我就跟他說，不是要跟羅志祥老師打高爾夫球嗎？結果怎麼了？洪基說對啊，可是他都沒收到任何聯絡。」利特說後來自己只好上網搜尋高雄哪裡有高爾夫球場。

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▲▼李洪基和利特得知羅志祥「拋下」他們跑去打高爾夫球，反應超大。（圖／天空娛樂提供）

羅志祥聽了在旁大笑，直呼：「真的不是我問題！他們很忙。」還連忙扯開話題，說自己前幾天有看李洪基出演的韓劇《請融化我》，銀赫也笑說：「我們還是再聊聊《SCOOL》話題，因為我也沒打高爾夫球。」利特則說：「但我更喜歡這樣的話題。」還問記者丹丹漢堡好吃嗎，表示活動結束後計畫要跟銀赫去吃。不過明天利特、李洪基就要回南韓，讓這次的高球之約成為遺憾。