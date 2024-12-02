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小孟老師／12月2日星座運勢　雙魚之日！事業桃花旺旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：受到主管認同
感情：親切態度待人
財運：適合與人合資
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子

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雙子座

工作：誤會解釋清楚
感情：遇到心動對象
財運：獲利應憑實力
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊

天秤座

工作：靈感創意不斷
感情：發展一段戀情
財運：把握分析投資
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：合夥關係提升
感情：伴侶幽默開朗
財運：獲利效率提高
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

金牛座

工作：工作重視細節
感情：有利勇敢示愛
財運：投資理智思考
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：魔羯

處女座

工作：有力人士幫忙
感情：表白的好日子
財運：懷感恩得好運
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：與同事有默契
感情：談情說愛日子
財運：投資眼光精準
幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：天蠍

天蠍座

工作：得到老闆關愛
感情：體驗別樣愛戀
財運：資金分散投資
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚

雙魚座

工作：得到上級共鳴
感情：異性緣超級旺
財運：平衡購物支出
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：身份地位提升
感情：打扮性感魅力
財運：投資靜心觀望
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：天秤

獅子座

工作：影響力大提升
感情：桃花旺感情順
財運：理財靜心觀察
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：處女

射手座

工作：指揮權限增加
感情：自然成功結緣
財運：投機希望略增
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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