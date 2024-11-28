ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日本名聲優逛台灣夜市！網讚「太會射」　她用iPhone一翻譯嚇壞

日本名聲優玩台灣夜市「太會射」，iPhone日文翻譯色到讓人驚呆。（翻自X平台）

▲日本名聲優緒方惠美在夜市玩射氣球。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本知名聲優緒方惠美近日在台灣有行程，並順便前往夜市逛逛，體驗「射氣球」的遊戲。緒方也在自家X平台上貼出自己射氣球的影像，可見她「神乎其技」，相當精準，因此有網友讚美她「緒方姊太會射了吧」，但沒想到iPhone的日文翻譯，卻讓人驚呆了。

緒方惠美在昨（27）日貼出自己前往台灣夜市大玩射氣球的影片，引來許多網友討論。影片可見，緒方的手法相當厲害，每一個飛鏢都到位，成功射完一整排氣球，於是台灣與日本網友都紛紛直呼：「太厲害了」、「太強了」、「神啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中有一名台灣網友留言：「緒方姊太會射了吧！！！」也引起緒方本人的關注，緒方也利用iPhone翻譯功能中翻日，但沒想到日文顯示的翻譯卻是：「緒方姊很會射精！」這讓緒方嚇了一跳，之後也把這段翻譯再分享給X平台網友，再度引發網友熱議。

緒方用疑問句說：「這翻譯...是正確的嗎...」接著就有不少台灣網友以日文回答，寫出正確的日文翻譯，向緒方解答疑惑。另外也有網友說，由此可見機器翻譯仍有謬誤存在，不能完全進信。

緒方惠美

日本聲優界的代表人物之一，自1992年以《幽☆遊☆白書》藏馬一角走紅，而後配音過的知名角色還有《新世紀福音戰士系列》碇真嗣、《美少女戰士》天王遙、《庫洛魔法使》月城雪兔、《遊戲王》武藤遊戲、《咒術迴戰》乙骨憂太、《地縛少年花子君》花子君。


更多鏡週刊報導
老司機AV平台先驅、FC2創辦人逃亡10年終被捕！　曾認了「想媽媽思故鄉」
【41J肉聲】厲害了中國客！只住3天就把大阪民宿變垃圾屋　噁爆影像曝光
「習近平不讓你睡」影片曝光！半夜廣播思想綱要　中國民眾被吵醒飆髒話

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

普渡三公「屏東→萬華」暗訪　指定辣妹帶隊！隊伍盛大超香

推薦閱讀

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

陸網紅脫口1句「真香」爆紅！驚人年收曝：什麼都不用做就財富自由

陸網紅脫口1句「真香」爆紅！驚人年收曝：什麼都不用做就財富自由

歐陽妮妮「挺8月巨肚」中空拍寫真！被拍和張書豪互動 家人吐實：很尷尬

歐陽妮妮「挺8月巨肚」中空拍寫真！被拍和張書豪互動 家人吐實：很尷尬

離婚趙麗穎3年！馮紹峰爆新歡「深夜挽手美女逛街」緋聞女星發聲

離婚趙麗穎3年！馮紹峰爆新歡「深夜挽手美女逛街」緋聞女星發聲

劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了

劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

陸網紅脫口1句「真香」爆紅！驚人年收曝：什麼都不用做就財富自由

歐陽妮妮「挺8月巨肚」中空拍寫真！被拍和張書豪互動 家人吐實：很尷尬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 圖多直擊／道枝駿佑終於喝珍奶　「嘟嘴全記錄」零死角帥顏融化全場
  2. 台八男神分手控前女友不還錢！本尊發長文反駁揭他「表面裝孝子」
  3. 直擊／不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜
  4. 郭雪芙認了拍戲對導演翻白眼！　何潤東一聽噴笑：很久沒感受到了
  5. 全聯X魷魚遊戲聯名！全台門市化身賽場　7萬件商品「0元免費送」
  6. 小林柏宏爆「劈腿還拍親密片」被拔出道資格！《SCOOL》導師婁峻碩說話了
  7. 樂天女孩「長期泡水導致子宮寒冷」！穎樂淡出不游了：擔心未來難受孕
  8. 千萬債務狀況成謎　馬國畢：快還完了啦
  9. 膝蓋開始痛「檢查才知道斷了」！Dears小安哭了：我這次是真的欠罵
  10. 律師呂秋遠批館長「毀人夢想」！　揭簽賭運彩差異：還可以得意洋洋？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366