日本名聲優逛台灣夜市！網讚「太會射」　她用iPhone一翻譯嚇壞

▲日本名聲優緒方惠美在夜市玩射氣球。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本知名聲優緒方惠美近日在台灣有行程，並順便前往夜市逛逛，體驗「射氣球」的遊戲。緒方也在自家X平台上貼出自己射氣球的影像，可見她「神乎其技」，相當精準，因此有網友讚美她「緒方姊太會射了吧」，但沒想到iPhone的日文翻譯，卻讓人驚呆了。

緒方惠美在昨（27）日貼出自己前往台灣夜市大玩射氣球的影片，引來許多網友討論。影片可見，緒方的手法相當厲害，每一個飛鏢都到位，成功射完一整排氣球，於是台灣與日本網友都紛紛直呼：「太厲害了」、「太強了」、「神啊！」

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其中有一名台灣網友留言：「緒方姊太會射了吧！！！」也引起緒方本人的關注，緒方也利用iPhone翻譯功能中翻日，但沒想到日文顯示的翻譯卻是：「緒方姊很會射精！」這讓緒方嚇了一跳，之後也把這段翻譯再分享給X平台網友，再度引發網友熱議。

緒方用疑問句說：「這翻譯...是正確的嗎...」接著就有不少台灣網友以日文回答，寫出正確的日文翻譯，向緒方解答疑惑。另外也有網友說，由此可見機器翻譯仍有謬誤存在，不能完全進信。

緒方惠美 日本聲優界的代表人物之一，自1992年以《幽☆遊☆白書》藏馬一角走紅，而後配音過的知名角色還有《新世紀福音戰士系列》碇真嗣、《美少女戰士》天王遙、《庫洛魔法使》月城雪兔、《遊戲王》武藤遊戲、《咒術迴戰》乙骨憂太、《地縛少年花子君》花子君。



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