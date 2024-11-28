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陳語安喝醉被前男友載回家「脫口約上樓敘舊」　心酸結局曝光！

記者黃庠棻／台北報導

由張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒主演的都會愛情電視劇《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中重新尋找學習愛人的能力，播出後大獲迴響。最新播出的劇情中，一群人到到佳兒（韓寧飾）家相聚烤肉，志豪（張軒睿飾）分享心情變好的秘訣就是捏自己的臉，接著輕輕捏了佳兒的臉，讓她心跳加速。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

後來，莫蕾（陳語安飾）因喝酒讓志豪送回家，這對分手多年的情侶在車上回憶往事，無奈女有情、郎無意，志豪婉拒莫蕾回家敘舊。陳語安透露真實生活中自己不可能和前任發生這種事，坦言「上樓敘舊是很私密的事，我通常不會讓非另一半的異性朋友踏入！因為以往的關係都是很和平的結束，分開後也沒交惡，但也不會刻意聯絡。」

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▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

張軒睿則坦言自己跟志豪很像，表示「如果分手後還是朋友的狀態，正常聊聊天、敘舊，是沒什麼問題，但邀約回家就有點太多了，我會想辦法婉拒。對於前任，我是不會主動打擾對方，即使是一般關心也有可能造成誤會。」

《不愛，愛》劇中，佳兒將心動的感覺發揮在甜點上創作「捏兔」，不料競爭對手趕在佳兒之前推出類似的甜點，佳兒被誤會抄襲，與志豪爆發激烈衝突。誤會冰釋後，兩人因故困在山上，酒後吐真言，最後不小心喝酒醉倒，同睡一張床，在經歷同床共枕之後兩人感情有大進展，迎來佳兒與志豪在街邊浪漫吻戲。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

對於酒醉同床共枕這場戲，韓寧說「我私下是喝酒後要嘛會直接倒頭睡，不然就是直接斷片，隔天完全想不起來的那種！所以剛好沒有酒後吐真言的經驗，只有酒後吐食物的經驗！」張軒睿也透露，自己屬於喝酒後變得很愛講話的類型「但也會變得更感性，會開始一直向身邊的人表達愛意。」

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行、東森電視提供）

至於佳兒和志豪的浪漫吻戲，讓本劇進入高潮，韓寧笑說「在街邊擁吻？現實生活中沒有那麼浪漫的啦！但我有藉著拍攝這部劇，體驗到一些少女心噴發的浪漫，希望也能帶給觀眾這種心動的感覺。」她強調自己的愛情模式，在一起前比較被動，在一起後就變得主動「彼此信任之後，我才會有勇氣表達自己。」張軒睿則承認自己很木頭「我不是個浪漫的人，有時木頭到要被提醒才會想到。」

究竟志豪和佳兒的感情是否會順利進行？莫蕾知道志豪選擇佳兒後，會有什麼樣的反應？請一定要鎖定《不愛，愛》播出資訊 ：每週日晚間8點在東森戲劇台連播兩集、鎖定LINE TV每週日晚上10點上架。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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張軒睿, 韓寧, 陳語安, 初孟軒, 不愛，愛

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