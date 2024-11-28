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嘉義金門成故事靈感　日本導演愛上「台味」市場風情

成田凌（左）與森田剛主演電影《雨中的慾情》穿插戰爭劇情，是編導片山慎三來台金門勘景時獲得的靈感。（光年映畫提供）

▲成田凌（左）與森田剛主演電影《雨中的慾情》穿插戰爭劇情，是編導片山慎三來台金門勘景時獲得的靈感。（圖／光年映畫提供）

圖文／鏡週刊

日本新銳導演片山慎三推出新片《雨中的慾情》，改編自另類漫畫大師柘植義春的同名作品。因原著偏幅較短，結合另外3部短篇《隔壁的女人》《池袋百點會》《夏天的回憶》，邀請奧斯卡最佳國際電影《在車上》編劇大江崇允協助劇本編寫。大江將4個短篇融合成一個故事，片山則親自走訪金門、嘉義勘景，再以大江劇本為主架構逐步調整內容。

嘉義當地市場的特殊氛圍讓編導片山慎三想起自己的故鄉大阪。（光年映畫提供）

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▲嘉義當地市場的特殊氛圍讓編導片山慎三想起自己的故鄉大阪。（圖／光年映畫提供）

監製厨子健介在台灣拍短片的經驗讓他決定帶著《雨中的慾情》再次訪台取景，劇組起初鎖定金門，2022年秋天，厨子與片山親訪金門勘景，但抵台當天意外接到拍短片時認識的嘉義大林鎮萬國戲院主理人江明赫聯繫，臨時決定也停留嘉義。

回日本後，劇組依舊傾向在金門取景，甚至還2度造訪，同時考慮部分場景至嘉義拍攝，然而因演員檔期，必須在1個月內拍攝完成，考量到人員器材移動將佔用數日，為確保時間足夠，最終決定全在嘉義拍攝。片中出現的市場是決定關鍵，片山說：「我在大阪一個叫作『十三』的地方出生，嘉義的街道與整體氛圍和以前的十三很像，讓我更覺得很適合在嘉義拍。」

片中主要場景選在嘉義的市場拍攝，台灣市場特有的氛圍是劇組選定在當地拍攝的主因。（光年映畫提供）

▲片中主要場景選在嘉義的市場拍攝，台灣市場特有的氛圍是劇組選定在當地拍攝的主因。（圖／光年映畫提供）

不過片山仍在金門獲得不少創作靈感，看到當地過往留下的炮陣、環海的地形，他在故事中追加戰爭、主角們赴海邊與俄羅斯人交易的夢境等場面。《雨中的慾情》故事虛實交錯，片山也刻意未點明地點是台灣，留給觀眾更多想像空間。

《雨中的慾情》未公開製作預算，厨子透露，開鏡前日本資金全數到位，後來台灣大哥大有意投資，因電影幾乎全在台灣拍攝，符合文策院「國際合作投資專案」申請條件，溝通後請日本最大投資方釋出部分比例，由台灣大哥大與文策院共同投入近四成的資金。


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