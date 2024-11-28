小禎深夜哭了「感覺被遺棄」！淚掉不停…吐孤單心聲：最近發生滿多事

記者潘慧中／綜合報導

小禎（胡盈禎）12月即將迎來40歲生日，幾個月前和朋友旅遊途中聊天時，隨口說了一句「好羨慕被給驚喜的人歐，因為給他驚喜的那個人一定是很在乎他～我這輩子生日都沒有人給過我驚喜～」，沒想到對方一直將這些話放在心上，並讓她在26日體驗到人生第一次驚喜。

▲小禎第一次收到生日驚喜。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）



小禎坦言最近發生很多事情，情緒也因此有所波動，「感覺被遺棄也好、孤單的靈也是有的」，但朋友和家人26日用愛醫治了她，「與其說是生日的驚喜，更像是一場醫治釋放。」

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▲▼小禎當晚哭個不停。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）



可能是和這些人相處太放心的關心，小禎當天哭了一整晚都沒停，也停不下來，「能抽空前來的朋友們，每一位在我的生命當中都是有舉足輕重的影響力！」

▲小禎謝謝這些生命中的重要親友。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）



小禎除了感謝佩甄、艾力克斯和李詠嫻參與了這次的驚喜聚會，還想特別謝謝爸爸胡瓜，「謝謝你給我豐富的生命跟有趣的靈魂…我知道很多肉麻的話我們都說不出口，但我真的真的很愛你！越來越愛你！」

小禎IG全文：

今年九月的時候，我們一同去富士山旅遊，忘了聊到什麼話題，我就順口說了一句：好羨慕被給驚喜的人歐，因為給他驚喜的那個人一定是很在乎他～我這輩子生日都沒有人給過我驚喜～

就這樣一句聊天過程的內容，就在昨天發生了

謝謝疼我的哥哥嫂嫂 @yoyo316316 @shellywyllehs 每次在你們身邊都有一種莫名的安心感⋯謝謝你們把我的話變成真的⋯謝謝你們無私貼心的付出，我愛你們！還有一直在人生道路上陪伴我許多的 @sleepyjane415 我的前半場有你⋯後半場更無法缺乏你！陪我哭陪我笑的每一幕，我都記得，我超愛你！你們都是我的導師⋯

最近發生滿多事，對我來說情緒上的波動是有的，

感覺被遺棄也好、孤單的靈也是有的，但你們昨天用大大的愛醫治了我！與其說是生日的驚喜，更像是一場醫治釋放，可能跟你們真的太放心了，所以昨天哭了一整晚沒停，也停不下來～昨天能抽空前來的朋友們，每一位在我的生命當中都是有舉足輕重的影響力！

@vwviw 雖然大家每次都開你玩笑，但其實你對我們都很重要，謝謝你都不計較的當我們的開心果！我愛你！ @shaopon @pelly_shao 我非常珍惜我們將家人班的存在，雖然我們住得很遠，但是我知道我們的心很近，真的很驚喜你們回去高雄之後又趕上來⋯你們的愛意我感受到了！我愛你們 @chihchun0423 @lovemaimai5 謝謝你們的不離不棄！總是用你們最溫柔的方式支持、陪伴著我，我愛你們！ @chanmayti @talun0302 我的好知音，有如此細心可愛的你們照顧著，是人生幸福的大事！謝謝你們常常的義氣相挺！我愛你們！ @jackiehealthyliving @taiwanhappyfamily 接近你們永遠都有用不完的正面能量！很想念我們一起運動的時刻，總是讓我覺得充滿希望，雖然我們不常相聚，但相處的時候質量非常好，然後萬萬沒想到艾力克斯昨天摸屁股是真的驚呆了，我愛你們！ @chiuchingchuan 完了，我好像沒有你老婆的IG，但請務必轉達，認識你們的時間最短，但卻看到你們對朋友的真誠跟細心！常常以肝相許，對我真的也 是時常情誼相挺，期許未來我們會創造更多共同回憶，我愛你們！ @foreverhsu0825 雖然你很常被罵，但你卻是我最掛心的一個，我們合作好幾十年了，謝謝你早就跳脫經紀人的身分在照顧我的大小事～我們都要一起努力加油變成更好的人！我愛你！

昨晚滿滿的感動跟感謝烙印在我腦海裡～～

我知道很多人無法前來，但你們依然都在我心上

謝謝我那可愛的、永遠不老的頑童爸爸 @bosshu64 謝謝你給我豐富的生命跟有趣的靈魂⋯我知道很多肉麻的話我們都說不出口，但我真的真的很愛你！越來越愛你！

真的說不完的感激⋯以後用的到小妹的地方！義不容辭

#40歲的生日驚喜

#以後終於可以說我也有人給過我驚喜了

以後如果有猛男秀的需求，也可以找 @peidoorei