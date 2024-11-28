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藍葦華陪Energy書偉度過情傷　重回定情地「無縫接演」同志情侶

記者蕭采薇／台北報導

電影《春行》描寫一對老夫老妻，兒子曾經照著長輩期待而娶妻結婚，但最後仍然離婚收場，選擇離家與同性伴侶生活，從此與父親斷絕往來。藍葦華和張書偉（Energy書偉）在片中扮演同志伴侶，兩人私底下交情極好，閒暇時常常會打視訊電話聊天，藍葦華笑說：「感情好到真的可以無縫接演。」

▲《春行》片中藍葦華、張書偉是一對同志伴侶。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲藍葦華、張書偉在《春行》都是第一次飾演同志角色。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

藍葦華、張書偉因戲劇《黑盒子》結緣至今已經十幾年，當時第一次合作就住同房，聊天聊著發現彼此很合拍，藍葦華坦言「這圈子很難交到真心朋友。」但他們戲殺青之後依然保持聯絡，兩人之間什麼話都能說，後續也一起拍過許多作品。

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張書偉透露曾因一段感情受傷，為了挽回當時對象，做了一個瘋狂的決定，要從台北開車衝到南迴公路，重新拍下紀念照，當時陪在他身邊的就是藍葦華，讓他覺得非常感動。

▲《春行》片中藍葦華、張書偉是一對同志伴侶。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》片中藍葦華、張書偉是一對同志伴侶。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

藍葦華飾演喜翔、楊貴媚的兒子「建明」，和張書偉飾演的角色「程皓」是一對同志伴侶，片中藍葦華曾經為滿足父母期待，和女性結婚，最後仍失敗收場，從此和喜翔不再往來，就和伴侶在菜市場擺攤賣魚維生。

張書偉第一次接演同志角色，原本心裡就想過如果有機會演同志，希望可以飾演個性內斂的類型，這次所飾演的「程皓」完全符合想像，他形容角色：「程皓是一個陪伴者的角色，但會很勇敢追求他所愛的一個人。」

▲《春行》片中藍葦華、張書偉是一對同志伴侶。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》片中藍葦華、張書偉是一對同志伴侶，在菜市場擺攤賣魚維生。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

當片中藍葦華遭逢母親突然離世，張書偉除了得陪著他盡速處理母親身後事，還要面對因其性向而斷絕往來的父親，對於伴侶父親的敵意，也沒有任何不滿或抱怨，就靜靜地陪在伴侶身邊，以最實際的行動支持。

楊貴媚片中「秀緞」角色是傳統文化教育下的堅強女性，丈夫觀念守舊，兒子則是選擇同志伴侶，她夾在父子中間，曾表示其實媽媽已經默默認同兩人關係，藍葦華認為：「其實光是媽媽和拿著兒子和伴侶的衣服去祭改的那場戲，就已經知道媽媽其實是認同，而且願意祝福的。」

▲《春行》片中藍葦華、張書偉是一對同志伴侶。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲張書偉在《春行》成為藍葦華的伴侶，即使對方父親反對，依然默默守護在身邊。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

藍葦華還笑說原本是以為有機會和楊貴媚合作，結果一看劇本都沒有和她對到戲，實際和楊貴媚演對手戲的是張書偉，讓張書偉樂回雖然只有合作一場戲，深深感受到影后實力，崇拜地形容：「媚姊會針對當下情境去做延伸，讓表演更有層次。」《春行》現正熱映中。

 

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張書偉, 春行, Energy書偉, 藍葦華

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