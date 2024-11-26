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周曉涵重現「無名小站黑框眼鏡照」！　一票鐵粉掀回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

女星周曉涵平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就在IG秀出一張自己戴著黑框眼鏡的自拍照，搞笑表示：「眼鏡Amanda重出江湖。」貼文及照片曝光後，立即吸引大批粉絲朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「一秒回到無名小站。」

▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

照片中，周曉涵穿著黑色上衣，臉上戴著一副黑框眼鏡，她的耳邊還戴著精緻的耳環，為整體造型增添細膩感。她輕輕揚起嘴角，對鏡頭露出自然且自信的微笑，整體表情溫和且親切。周曉涵一手扶著車內的安全帶，這時可見到她的手上戴了一枚鑲有亮眼寶石的戒指，整體氛圍給人一種清新的感覺。

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▲▼周曉涵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388 ）

▲周曉涵會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388 ）

貼文及照片曝光後，不少粉絲陷入無名小站的回憶殺中，因此紛紛留言表示，「好美」、「懂得人懂」、「無名小站報到」。事實上，周曉涵以前在無名小站上的名字叫做「Amanda」，不僅曾是逢甲大學校花，更以黑框眼鏡和小虎牙為招牌特色，在當年堪稱無名超級人氣王，後來參加《我猜我猜我猜猜猜》的「超人氣！網路美少女」單元，進而加入演藝圈。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

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