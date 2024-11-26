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VIXX第三人！　N首次挑戰BL劇「戀上棒球選手」

記者張筱涵／綜合報導

隨著南韓BL作品越來越多，在《語意錯誤》爆紅後，也有許多偶像開始參與演出。韓星車學沇（N）也被傳將出演全新BL劇《隔壁的殺手（暫譯，이웃집 킬러）》，消息一出引發廣泛關注。

▲▼VIXX N。（圖／翻攝自Instagram／achahakyeon）

▲車學沇將挑戰BL劇。（圖／翻攝自Instagram／achahakyeon）

據韓媒《Xports News》報導，《隔壁的殺手》是一部BL題材劇集，講述職業棒球選手和忠實球迷的多面情感。車學沇將在《隔壁的殺手》飾演職業棒球選手的球迷尹宰（音譯），這也是他首次挑戰BL題材，外界對他如何詮釋新角色充滿期待。

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南韓網友對此表示，「LEO也拍過，HYUK也拍過，VIXX成員很多都拍BL劇欸」、「BL是很考驗演技的欸」、「宣傳效果很好吧」、「怎麼突然去拍串流的BL劇？不是拍電視劇拍得好好的嗎」、「多多嘗試不同類型的很好啊」、「我記得他現在也有在拍新戲，同時拍這部的話，真的很努力呢」。

事實上，車學沇作為男團VIXX成員N出道後，憑藉在多部影視作品中的表現成功轉型為演員，去年出演《朝鮮律師》和《無人島的Diva》，並確定參與明年播出的新劇《勞務師盧武鎮》，多年來以實力派演技獲得業界認可，此次挑戰BL劇集更令人期待全新的形象。

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VIXX, N, 車學沇, BL

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