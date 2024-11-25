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韓瑜罕提感情「我拿得起放得下」　認了：沒必要為過去遺憾糾結！

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》第十五集掀起觀眾熱議。劇中，阿玉（韓瑜飾）因無法忍受宇柔（鄭仲茵飾）的無理取鬧，以及百億（謝其文飾）和海亮（張睿家飾）的軟弱態度，果斷接手家務整頓秩序。阿榮（柯叔元飾）則展現貼心的一面，寸步不離地協助，兩人情愫逐漸明朗。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

然而，劇情的轉折出現在春米（王淑娟飾）意外發現阿榮未寄出的情書，這段隱藏的過往令阿玉又驚又喜，但阿榮卻突然退縮，也讓這段關係蒙上一層陰影。

阿榮未寄出的情書，揭露一段遺憾的感情故事，幾位主演也分享了自己的經歷與看法。韓瑜提到，人生沒有必要為過去的遺憾糾結，直呼「我是拿得起放得下的人，遺憾的事不如放眼未來，因為過去已無法改變。」她認為，專注未來才是面對感情的最好方式。

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▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

林玟誼則表示「錯的時間遇到對的人，便是錯過。」認為遺憾的發生便是一種無緣的體現，但如果是對的人，未來可能會在對的時間再次相遇；張睿家則坦言「那時真的懊惱，也會檢討自己哪裡不夠好。」曾因膽怯錯失告白的機會，眼睜睜看著暗戀的女孩與他人交往，當時的懊惱讓他檢討自己，努力成為更好的人，才能勇敢追求幸福。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

而黃新皓和柏妍樺的回答則截然不同，他們的共識是「不留遺憾」。黃新皓自信地說「我都勇敢去追愛。」柏妍樺則直言「我遇到喜歡的人絕對主動出擊！」面對愛情，遺憾、成長與勇氣，不同的態度讓人深思。

《阿榮與阿玉》陳家經營的「照片算命」業務引發了廣泛熱議，演員們也分享了對算命的看法。林玟誼表示「算命是一個神奇且有趣的參考工具，但我不會太執著於結果。」認為命運是動態的，隨著人生轉折而改變，保持開放的心態才是關鍵；黃新皓則以「乩身」的身份笑談，認為算命更多的是一種提醒，「命」是天注定的，而「運」則需要自己掌握，心態好，一切都能化為正能量。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

劇中宇柔為逃避煮三餐的責任，假裝吃素的行為，也引發了大家對「謊言」的討論。韓瑜認為「我不會插手過問。」對於與自己無切身關係的人，她會尊重對方的選擇，但如果對象是她，則會明確表達自己的感受，雖然每個人都有自己的處事方式，但真誠的溝通很重要。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

林玟誼則坦言「說了謊後只會有更多的謊。」她不喜歡以謊言作為解決方式，但對他人選擇這樣的方式，她表示尊重，因為「我們無法左右別人的決定」；張睿家則表示：「一定有某些原因導致的。」他傾向於不急著戳破謊言，而是先觀察對方說謊的原因，了解後再用同理心溝通，問題通常能更容易解決。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

而柏妍樺則展現了不同的角度，她坦率地表示「我也覺得煮三餐超累，所以能理解宇柔的心情。」認為，若遇到類似情況，應該嘗試站在對方的角度理解難處，甚至主動幫忙解決問題。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

11月26日即將播出的《阿榮與阿玉》第十七集，曾家宴席因海龍園的經典名菜布袋雞熱鬧起來，阿玉巧妙化解了宇柔的怨氣，姑嫂和解看似近在眼前。另一方面，海亮從NANA的畫作推測出驚人線索，難道她真是自己的孩子？而念祖直面陳家隱藏已久的矛盾，揭開隱瞞與衝突的根源。家人之間的情感，能否在真相中得到平息？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到不少觀眾討論。（圖／華視、東森超視提供）

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