詹懷雲脱了！演潛水教練狂露「巧克力腹肌」　新作白色情人節上檔

記者黃庠棻／台北報導

由破億票房《孤味》團隊製作，新銳導演楊宥瑜自編自導的《命中註定那頭鵝》日前於高雄電影節搶先首映，即以浪漫可愛的劇情獲得極佳口碑，廣大觀眾也不斷敲碗詢問正式上映時間。

▲《命中註定那頭鵝》由林奕嵐、詹懷雲主演。（圖／台北双喜電影提供）

《命中註定那頭鵝》今（25）日正式宣布，將在明年白色情人節3月14日全台浪漫獻映，勢必成為白色情人節檔期最佳觀影首選。《命中註定那頭鵝》集結超強陣容，包含金鐘新人獎得主林奕嵐，最近以《影后》爆紅引發全網熱烈討論的男星詹懷雲，以及獲得金馬獎最佳男配角的納豆（林郁智）和台北電影獎影后陽靚等知名演員共同演出。

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▲《命中註定那頭鵝》由林奕嵐、詹懷雲主演。（圖／台北双喜電影提供）

特別的是，詹懷雲近期憑《影后》中溫柔奶狗形象圈粉無數，而於本次新片《命中註定那頭鵝》拍攝前，詹懷雲卯足全力瘦身健美，終以健壯身材、古銅色肌膚現身，大顯反差魅力，飾演充滿陽剛氣息的潛水教練一角，在片中毫不吝嗇大方赤裸上身，展現完美陽光身材。

▲詹懷雲展現健壯身材。（圖／台北双喜電影提供）



林奕嵐和詹懷雲再次於大銀幕合作，這次終於有緣大談戀愛。林奕嵐透露在《命中註定那頭鵝》中和詹懷雲有幾場親密吻戲，兩人還上演超高難度水下接吻，雖然兩人為戲密集上課練潛水，但正式拍攝時為畫面所需，得拿掉呼吸器，令兩人大嘆「差點快沒氣！」好險「一親就上口」。

▲《命中註定那頭鵝》由林奕嵐、詹懷雲主演。（圖／台北双喜電影提供）

對此，林奕嵐和詹懷雲絕佳默契也讓導演楊宥瑜大讚「企鵝CP的化學效應超登對，整部電影甜度爆表」，這對高顏值CP的逗趣互動，勢必成為明年白色情人節的暖心陪伴。

▲《命中註定那頭鵝》由林奕嵐、詹懷雲主演。（圖／台北双喜電影提供）



《命中註定那頭鵝》描述，身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，以去南極研究企鵝為一生志向，相信愛情的本質如同企鵝的婚姻價值般純粹。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，更帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。

當曖昧悄然萌發，月鵝傾心投入這段冥冥之中的相遇，卻又因彼此對未來的期待有了困惑，他們能夠如同企鵝般「忠誠」眷屬嗎？《命中註定那頭鵝》預計將在2025年3月14日正式上映。