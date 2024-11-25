記者張筱涵／綜合報導

南韓演員鄭雨盛被確認是模特兒文佳菲最近出生的兒子的親生父親。鄭雨盛的經紀公司Artist Company於24日發表聲明，正式確認文佳菲在社群媒體上公開的孩子確實是鄭雨盛的親生兒子。

▲鄭雨盛和文佳菲育有1子。（圖／翻攝自Instagram／tojws、iamchocobi）



經紀公司表示，目前雙方正在討論最適合的育兒方式，並強調鄭雨盛會對孩子負起完全的責任。然而，對於孩子出生的時間點、兩人是否交往及未來是否有結婚計畫等涉及私生活的問題，經紀公司則不予回應。

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根據韓媒《Dispatch》的報導，鄭雨盛與文佳菲於2022年在一次聚會中相識，之後關係變得親近，但並非正式交往，且兩人目前無結婚計畫。

文佳菲曾因出演美容綜藝節目《Get It Beauty》等而成名，近期淡出娛樂圈。她於22日透過Instagram宣布生子消息，並坦言未做好準備迎接這一突如其來的改變，但仍選擇在家人的祝福中低調度過大部分懷孕期間：「孩子的存在本身已經讓我的心充滿愛，我決心成為一位充滿愛與幸福的健康母親。」

▲文佳菲上傳和寶寶的合照。（圖／翻攝自Instagram／iamchocobi）