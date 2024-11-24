偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上

記者吳睿慈／台北報導

歌手周興哲（Eric）即將在26日推出睽違4年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，專輯共11首歌，他在一天內連續換了11套新裝，不僅因地制宜用保母車充當快換間，更上山下海，帶領大家暢遊墨爾本11個景點，由於澳洲日夜溫差大，他怕團隊著涼，還把自己所有拍攝華服披在工作人員身上，暖男舉止令人融化。

▲周興哲在澳洲從白天到黑夜、溫差達20度，擔心團隊著涼，還把服裝給工作人員。（圖／星空飛騰提供）



周興哲在澳洲兩場演唱會開始前拍攝全專輯試聽影片，從白天到黑夜、溫差達20度，忍受颳風下雨和烈陽，他怕團隊著涼，還把自己所有拍攝華服披在工作人員身上，受封「大暖男」。

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不過，他在拍攝期間突然出現頭痛症狀，由於演唱會還沒開始，他告訴自己絕對不能感冒，否則會對不起來看澳洲雙站返場的所有小興星們，Eric用意志力撐住，甚至在拍攝快歌歌〈Aim and Shoot〉時，穿黑色吊嘎奮力在狂風大作時搖滾饒舌，露出厚實的堅強臂膀，令小興星都猛流口水，大呼：「老公，好猛啊！」

▲▼周興哲睽違4年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》。（圖／星空飛騰提供）



為出道十週年最新創作專輯《Almost幾乎是愛情》拍攝專屬試聽影片，Eric一路走訪聖保羅圖書館、皇家拱廊、Colin St.和Elizabeth St.交叉口、歷史悠久的咖啡廳、塗鴉街、戰爭紀念堂、亞伯公園、碼頭、彩色小屋、王子橋、墨爾本火車站等地，他配合不同曲風、專業搭配不同衣著，變換各首歌曲的演繹風格，也帶領小興星們在這一套時尚大片中，跟著Eric一起飽覽了墨爾本的歷史人文和山光水色。

▲周興哲秀出結實肌肉。（圖／星空飛騰提供）



周興哲於23日一連兩天舉辦周興哲《Odyssey旅程世界巡迴演唱會》杭州站，他首唱新歌〈想念你想我〉，沒想到萬名粉絲都會唱，他非常驚喜：「你們這麼快就會唱啦，我超感動！」杭州站演唱會後，他將於25日返回台灣，並為發片記者會和粉絲見面會做準備，與台灣的全媒體和小興星們相見歡。