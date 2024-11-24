ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上

記者吳睿慈／台北報導

歌手周興哲（Eric）即將在26日推出睽違4年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》，專輯共11首歌，他在一天內連續換了11套新裝，不僅因地制宜用保母車充當快換間，更上山下海，帶領大家暢遊墨爾本11個景點，由於澳洲日夜溫差大，他怕團隊著涼，還把自己所有拍攝華服披在工作人員身上，暖男舉止令人融化。

▲▼偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上。（圖／星空飛騰提供）

▲周興哲在澳洲從白天到黑夜、溫差達20度，擔心團隊著涼，還把服裝給工作人員。（圖／星空飛騰提供）

周興哲在澳洲兩場演唱會開始前拍攝全專輯試聽影片，從白天到黑夜、溫差達20度，忍受颳風下雨和烈陽，他怕團隊著涼，還把自己所有拍攝華服披在工作人員身上，受封「大暖男」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，他在拍攝期間突然出現頭痛症狀，由於演唱會還沒開始，他告訴自己絕對不能感冒，否則會對不起來看澳洲雙站返場的所有小興星們，Eric用意志力撐住，甚至在拍攝快歌歌〈Aim and Shoot〉時，穿黑色吊嘎奮力在狂風大作時搖滾饒舌，露出厚實的堅強臂膀，令小興星都猛流口水，大呼：「老公，好猛啊！」

▲▼偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上。（圖／星空飛騰提供）

▲▼周興哲睽違4年全新創作專輯《Almost幾乎是愛情》。（圖／星空飛騰提供）

▲▼周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上。（圖／星空飛騰提供）

為出道十週年最新創作專輯《Almost幾乎是愛情》拍攝專屬試聽影片，Eric一路走訪聖保羅圖書館、皇家拱廊、Colin St.和Elizabeth St.交叉口、歷史悠久的咖啡廳、塗鴉街、戰爭紀念堂、亞伯公園、碼頭、彩色小屋、王子橋、墨爾本火車站等地，他配合不同曲風、專業搭配不同衣著，變換各首歌曲的演繹風格，也帶領小興星們在這一套時尚大片中，跟著Eric一起飽覽了墨爾本的歷史人文和山光水色。

▲周興哲秀出結實肌肉。（圖／星空飛騰提供）

▲周興哲秀出結實肌肉。（圖／星空飛騰提供）
  
周興哲於23日一連兩天舉辦周興哲《Odyssey旅程世界巡迴演唱會》杭州站，他首唱新歌〈想念你想我〉，沒想到萬名粉絲都會唱，他非常驚喜：「你們這麼快就會唱啦，我超感動！」杭州站演唱會後，他將於25日返回台灣，並為發片記者會和粉絲見面會做準備，與台灣的全媒體和小興星們相見歡。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗在哪！餐車妹蹲餵大白熊　「又大又白」33秒網看3小時

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神

表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周興哲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入
  2. 直擊／宛如拍偶像劇！周湯豪衝入觀眾席「深情對唱人妻」　她嬌羞了
  3. 《鬼才之道》獲五大獎「金馬大贏家」　張榕容被包圍喊：與有榮焉！
  4. 偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上
  5. 周湯豪唱完小巨蛋受傷了！後台緊急搶救「吞止痛藥」：把筋扳回來
  6. 擊敗張艾嘉、吳君如奪金馬！　新科影后鍾雪瑩也嚇到：我有「蛤」出來
  7. 林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定
  8. 專訪／190cm金雲壁咚CP林宇！　「第一眼就認定他」曝首見面過程
  9. 吳君如曝許光漢「私下挺劉冠廷」暖舉！　感動：他們一定是很好的朋友
  10. U:NUS高有翔日本累癱畫面曝光　「深情演技」成品出爐：那是我？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366