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金馬獎／11歲鄭又菲奪最佳新演員！　被問得獎心情…後台激動尖叫

記者黃庠棻／台北報導

第61屆金馬獎23日於台北流行音樂中心盛大舉行，出席嘉賓包含日本金像獎影帝阿部寬、奧斯卡最佳男配獎關繼威，金馬影帝張震和包括張艾嘉、吳君如、林嘉欣等七位金馬影后外，正在服役的許光漢也將特地向所屬請假獲准，典禮卡司相當華麗。

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▲第61屆金馬獎最佳新演員，鄭又菲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭又菲奪得第61屆金馬獎最佳新演員。（圖／記者林敬旻攝）

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稍早，由曾敬驊與袁澧林頒發第61屆金馬獎最佳新演員，由《BIG》11歲童星鄭又菲奪下，在片中飾演她媽媽的曾沛慈一聽到她得獎，忍不住激動拍手，她在台上也展現出沈穩的個性，感謝了導演魏德聖以及劇組工作人員，最後一句「我是演員鄭又菲」，讓台下都相當感動。

▲第61屆金馬獎最佳新演員，鄭又菲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭又菲奪得第61屆金馬獎最佳新演員。（圖／記者林敬旻攝）

鄭又菲隨後到後台接受訪問，多次強調自己「非常激動」，坦言在看入圍影片時，覺得一起競爭的哥哥姐姐姐都非常厲害，覺得不會是自己拿獎，還把手機拿給旁邊的媽媽曾沛慈。談到演出《BIG》印象最深刻的一場戲，鄭又菲表示自己最後一場過世的戲，哭了整整一個多小時，原來導演魏德聖希望她片中能平靜地離開，但她卻為角色感到不平，激動說道「不甘心為何角色要死掉」，透露要憋著不哭真的是拍戲最困難的事。

▲第61屆金馬獎最佳新演員，鄭又菲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭又菲奪得第61屆金馬獎最佳新演員。（圖／記者林敬旻攝）

最後，鄭又菲被問到得獎後最想做的事情，她笑說現在心情很激動，只想要趕快有時間可以大哭跟大叫，被現場媒體拱「現場尖叫」，她也開心地配合，模樣相當可愛。

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▲第61屆金馬獎最佳新演員，鄭又菲。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭又菲後台當場尖叫。（圖／記者林敬旻攝）

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