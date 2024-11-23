金馬獎／遭陸封殺在台奪大獎！　婁燁《一部未完成的電影》得最佳劇情

記者田暐瑋／綜合報導

第61屆金馬獎盛大登場，最大獎《最佳劇情片》由大陸電影《一部未完成的電影》奪下，導演婁燁因人在日本無法到場，該片遭大陸封殺，但即將在台上映，代領人致詞表示：「導演一再說，這個榮譽是屬於我們每一個參與者的，因為這部影片太特別了，它不是一個正常的製作，也不是一個從頭到尾都計劃好的。」

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▲婁燁2018年來台參加金馬獎。（圖／攝影中心攝）



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代領人說道，「它確實是跟著這麽幾年，不斷不斷地產生的一個關於我們每一個人，關於我們自己，關於電影人，關於在任何困境下任何時候、任何有條件和沒條件的時候都可以做電影的電影人們，感謝大家，因為有大家，我相信是婁燁導演從影這麽幾十年來，最快樂最特別的一部作品。」

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▲《一部未完成的電影》婁燁（代領監製馬英力）。（圖／金馬執委會提供）



《一部未完成的電影》講述一名導演在整理資料的時候，發現一台久未開機的電腦，裡頭存了一部電影毛片，導演看完後覺得有些可惜想接續拍攝，但就在電影拍攝順利重啟後，卻突然傳出了新冠病毒的消息，讓待在武漢的劇組面臨著停拍的困境。電影拍出了在三年疫情之下的中國，見證了「封控」走向「動態清零」的政策轉變。

《一部未完成的電影》以偽紀錄片的形式，將視角放在劇組人員身上，以相對客觀的角度，呈現出中國在3年疫情影響之下的生活。整部電影的結構層次分明，疊合了疫情影響的不同階段，喚醒了人們對3年疫情時期的記憶。

