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出道10年　柯泯薰突大膽告白呂士軒：是我非常仰慕的對象

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手柯泯薰迎接出道十週年，推出新專輯《好好的 Be Good》並舉辦聽歌分享會，包括呂士軒、蘇珮卿也都來到現場，呂士軒形容柯泯薰是「沒有年齡，永遠都十二歲，像個精靈一樣」，她的音樂與人總是帶著純真與懸浮感，柯泯薰也現場跟呂士軒告白「他是我非常仰慕的對象，他照顧了我很多生活大小事跟深層情緒。」

▲▼柯泯薰新專輯請到蘇珮卿、呂士軒兩位不同風格的創作歌手獻聲合唱。（圖／好好的藝術提供）

▲柯泯薰新專輯請到蘇珮卿、呂士軒兩位不同風格的創作歌手獻聲合唱。（圖／好好的藝術提供）

而蘇珮卿則表示，柯泯薰的創作有種從靈魂透出的純淨，有孩子氣像一個沒有年齡的大人，讓她聽到demo後也想用自己歌聲擁抱這些詞句。柯泯薰感性地回應，感謝兩位好友的陪伴與支持，稱呂士軒像英雄一樣保佑她，蘇珮卿則像大地之母般照耀她，兩人的存在讓她感到溫暖和力量。

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談及製作黑膠的靈感，柯泯薰回憶起幾年前一次在布拉格旅行的經歷，當時偶然進入一間錄音小店，體驗用老式麥克風即興錄製黑膠的過程，笑言那是一種「歐洲的 first take」。而她在錄唱〈蟬與螢〉時更赤腳演唱，讓自己如同歌詞提及「站在懸崖邊緣」感受歌曲的高亢情緒，而〈鳥語魚〉則代表內心探索，靈感來自她去年參演的一部電影，並表示「過去曾有靈魂出竅般的經歷，這首歌提醒我要好好活著。」

▲▼柯泯薰新專輯請到蘇珮卿、呂士軒兩位不同風格的創作歌手獻聲合唱。（圖／好好的藝術提供）

▲柯泯薰迎接出道十週年。（圖／好好的藝術提供）

整張專輯充滿柯泯薰對生命與創作的反思，她提到每一首歌曲都是真實故事，並刻意附註了每首歌創作的時間點，以挖掘深層記憶中的情感，例如父親的一句「要乖喔」，這些童年時代尋找的安全感與勇氣成為她歌詞中的隱藏線索。柯泯薰也分享：「四年多的獨立製作讓我扛下了許多角色，也曾經經歷很多擊倒我的時刻，但正是這些愛與支持，讓我能夠在今天與大家分享自己的音樂與故事。」

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