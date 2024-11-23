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五月天阿信深夜突直播！　「遭疑喝假酒」親自回應了

記者蔡琛儀／綜合報導

五月天昨晚在上海舉辦演唱會，主唱阿信演出後在半夜突然開了直播，原來是跑到健身房突襲今天要在上海演出的愛徒女團「BOOM！怪物星人」的排練，還用各種角度拍攝她們練舞的畫面，還邊拍邊跟著唱，相當投入。

▲▼五月天阿信深夜探班怪物星人。（圖／翻攝阿信IG）

▲▼五月天阿信深夜開直播。（圖／翻攝阿信IG）

▲▼五月天阿信深夜探班怪物星人。（圖／翻攝阿信IG）

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阿信感性說：「她們出道一年了，從去年完全不會跳舞，到現在應該也有一些些的進步，真的不容易，畢竟四位原本都是搞音樂、玩創作的女生，當初被我強迫去跳舞，心中可能也是一千個問號。」打趣歌迷若看到五月天都在練舞，應該也是這樣的想法。

隨後他表示昨晚開唱狀態還不錯，但不知道為何唱錯很多歌詞，「大家說我是不是喝了假酒，我跟大家說，我是不喝酒的，完全不喝酒，沒有什麼真假酒的分別啦！」由於昨天深夜台南頻頻地震，他也不忘問候歌迷：「希望大家一切都好。」

▲▼五月天阿信深夜探班怪物星人。（圖／翻攝阿信IG）

▲五月天阿信深夜探班怪物星人。（圖／翻攝阿信IG）

而五月天下月將在桃園棒球場舉辦的5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會並迎接跨年，阿信說會盡力把去年沒有唱好的部分，用「多唱一點」來彌補去年的大家，「去年不知道為什麼就來了個大感冒，今年非常好，託大家的福，託大家的照顧。」也說知道有些人會想拼全勤：「大家就量力而為，我很怕大家追演唱會花很多錢，我很擔心你們！」阿信搶先預告，「我知道很多人看過了高雄跟台中，這次會準備一些特別的東西給大家。」

阿信說，5525演唱會因硬體設備的關係，需要花費比以往多了3倍的人力搭建，因此沒有辦法跑很多城市，「那其實大家關心的一些新作品啊，大家不要覺得五月天都只有做演唱會，都不做新歌、不做正事，如果你真的那樣想的話…那你真的想對了！」相當幽默，但仍表示今年會有新單曲，等演唱會一個段落後團員也會找時間一起交流音樂。

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