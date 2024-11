記者王靖淳/綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮今(23)日晚上在台北流行音樂中心登場,許多電影人齊聚一堂,由女星楊千霈領軍徐鈞浩、王渝萱擔任紅毯主持人,劉冠廷擔任頒獎典禮主持人。靈魂歌姬9m88擔任表演嘉賓,在演唱名曲《They Can't Take That Away From Me》的同時,背景大銀幕的追思VCR也出現致敬38名已逝影人的畫面,包含汪建民、徐少強。

▲▼第61屆金馬獎,表演嘉賓9m88。(圖/金馬執委會提供)



▲表演⼀9m88「In Memoriam」、已逝影人。(圖/翻攝自MyVideo)

以《我沒有談的那場戀愛》跨界影壇的9m88戲約不斷,影迷將在金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》看到她的精彩演出。首度站上金馬典禮舞台的她重新演繹1937年經典歌舞片《隨我婆娑》的名曲《They Can't Take That Away From Me》,以溫暖的爵士曲調,向逝世影人致上最深的追思之情。

