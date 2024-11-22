李李仁Threads被盜「突PO浪漫文」！　陶晶瑩一看傻眼

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩和李李仁結婚多年，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常。今（22）日她就在Threads發文透露，她看到老公的社群帳號意外PO出一篇浪漫的文章，當下原本感到意外，且猜測對方想營造鐵漢柔情的形象，後來一問之下才得知是帳號遭人盜用。貼文曝光後，掀起網友留言討論。

▲陶晶瑩、李李仁結婚多年。（圖／翻攝自Instagram／leeleezen）

陶晶瑩透露，當時她和李李仁兩人正對坐用餐，後來在滑手機時看到對方的Threads帳號發出一篇與「雲」有關的浪漫文章，這讓她忍不住抬頭問對方：「這麼浪漫？」沒想到李李仁則是一臉錯愕地回應道：「我沒發啊！」陶晶瑩提到，起初夫妻倆以為文章是經紀人發布的，猜測可能是想營造「鐵漢柔情」形象，不過一問之下，經紀人卻向他們表示，文章並非出自她的手。

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▲陶晶瑩曝李李仁帳號被盜。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

陶晶瑩表示，在經過夫妻倆的一番追查後，他們才得出結論：「我老公的帳號被盜了！」並在文末附上既無奈又憤怒的表情符號，同時也秀出對方的帳號遭盜用後所發布的貼文內容。透過陶晶瑩分享的截圖可見到，李李仁的Threads版面出現一篇名為「天空點點雲#sky#雲#棉花雲 」的文章，裡面還附有三張風景圖，為此，陶晶瑩在見狀後也不滿留言：「你是誰？你為什麼要盜人家的帳號？」